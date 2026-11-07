Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 8 de noviembre
Satelmet pronostica una temperatura máxima de 28 grados centígrados
El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 8 de noviembre en Bahía Blanca y la zona, una temperatura mínima de 12 grados centígrados y una máxima de 28.
En la mañana tendremos tiempo fresco y soleado a templado. El viento se prevé con intensidad moderada del Noroeste. La visibilidad buena.
Por la tarde habrá tiempo cálido y mayormente soleado. El viento tendrá intensidad moderada del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
La noche será fresca con viento en aumento, se estima para media noche una temperatura de 17 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado y soleado. Ascenso de temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Noroeste rotando al Noreste. Temperatura 11/22.-
ZONA VENTANIA: Frío y soleado a templado. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Norte. Temperatura 6/23.-
GUAMINI: Frío y soleado a templado. Ascenso de la temperatura. Viento leve del sector Norte. Temperatura 06/23.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío y soleado a cálido. Ascenso de la temperatura. Viento moderado del sector Norte. Temperatura 13/30.-
NEUQUEN: Fresco y soleado a cálido. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Norte. Temperatura 13/29.-