Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 8 de noviembre

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 8 de noviembre en Bahía Blanca y la zona, una temperatura mínima de 12 grados centígrados y una máxima de 28.

En la mañana tendremos tiempo fresco y soleado a templado. El viento se prevé con intensidad moderada del Noroeste. La visibilidad buena.

Por la tarde habrá tiempo cálido y mayormente soleado. El viento tendrá intensidad moderada del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fresca con viento en aumento, se estima para media noche una temperatura de 17 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado y soleado. Ascenso de temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Noroeste rotando al Noreste. Temperatura 11/22.-

ZONA VENTANIA: Frío y soleado a templado. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Norte. Temperatura 6/23.-

GUAMINI: Frío y soleado a templado. Ascenso de la temperatura. Viento leve del sector Norte. Temperatura 06/23.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y soleado a cálido. Ascenso de la temperatura. Viento moderado del sector Norte. Temperatura 13/30.-

NEUQUEN: Fresco y soleado a cálido. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Norte. Temperatura 13/29.-