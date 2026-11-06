Con Lusarreta entre los relevos, Argentina XV se prueba ante Inglaterra A

Con otro bahiense, Santiago Álvarez Fourcade, el equipo de Argentina XV que jugó en El Fortín (Villa Mitre) ante Uruguay XV, en 2017. Fotos: prensa UAR.

Este viernes, desde las 16.45 de nuestro país, Argentina XV se enfrentará ante Inglaterra A en Bath, en un encuentro que contará con transmisión de Disney+.

El amistoso forma parte de la actividad internacional de la temporada para este segundo combinado albiceleste, que contará hoy con la presencia del bahiense Francisco Lusarreta. El jugador formado en el club Universitario estará a disposición del técnico Álvaro Galindo entre los definidores (suplentes). De ingresar, concretará su debut con un seleccionado argentino mayor.

El hooker, quien esta temporada fue campeón con Pampas en el Súper Rugby Américas, llega por segunda ocasión al combinado. El año pasado fue convocado para un amistoso ante Rumania, aunque finalmente no estuvo entre los 23 que jugaron.

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Argentina XV tiene como objetivo dar actividad internacional a jugadores que se desempeñan principalmente en las franquicias del Súper Rugby Américas, como en el caso de "Panchito", quien a nivel clubes viene desempeñándose en Belgrano Athletic pero también forma parte de Pampas. En el listado suministrado por UAR se consignan los clubes de origen, no las respectivas franquicias en las que actúan.

"Pancho" Lusarreta (izquierda) junto con el también bahiense Nahuel Zunini, en la consagración con Pampas.

El capitán del equipo argentino es Nicolás D'Amorim.

"Las expectativas de cara al partido del viernes son altas. Obviamente sabemos a quiénes nos enfrentamos, que va a ser un equipo con mucha jerarquía, con jugadores que ya han jugado en La Rosa (seleccionado principal inglés) y que son titulares en sus equipos de la Premier. Pero nosotros también tenemos un gran plantel con jugadores que han jugado en Los Pumas y con jugadores que se han destacado en sus franquicias. Las expectativas son muy altas, vamos a buscar imponernos y tener un gran partido”, dijo D'Amorim.

Otros bahienses

Además de Lusarreta, otros jugadores formados en clubes de la Unión de Rugby del Sur incursionaron en Argentina XV, tales los casos del centro Santiago Álvarez Fourcade, el pilar Marco Ciccioli y más recientemente el octavo Joaquín Moro, hoy en Los Pumas.

La formación

A continuación, los elegidos por Álvaro Galindo para el amistoso ante Inglaterra A en Bath:

Titulares

1. CORREA, Diego (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

2. VIVAS, Juan Manuel (Los Tordos R.C. – Unión de Rugby de Cuyo)

3. DELGADO, Pedro (Harlequins – RFU) (12 caps con Los Pumas)

4. FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo (Belgrano Athletic – URBA)

5. OCAMPO, Enzo (Universitario – Unión Cordobesa de Rugby)

6. D’AMORIM, Nicolás (Hindú – URBA) (1 cap con Los Pumas) Capitán

7. PENOUCOS, Juan (Belgrano Athletic – URBA)

8. GRONDONA, Benjamín (Bristol Bears – RFU) (4 caps con Los Pumas)

9. VIOLA, Nicolás (Jockey – Unión Cordobesa de Rugby)

10. SERPA, Federico (Los Tordos R.C. – Unión de Rugby de Cuyo)

11. ROSSETTO, Franco (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

12. ORDIZ, Benjamín (Club Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

13. FRAGA, Agustín (CUBA – URBA)

14. PERNAS, Santiago (Alumni – URBA) (1 cap con Los Pumas)

15. WADE, Tobías (Zebre Parma – FIR)

Definidores

16. LUSARRETA, Francisco (Belgrano Athletic – URBA)

17. CALLES, Ignacio (Bayonne – FFR)

18. GALVÁN, Gael (Agen – FFR)

19. SLUGA, Francisco (Buenos Aires – URBA)

20. SARELLI, Agustín (Marista R.C. – Unión de Rugby de Cuyo)

21. SUGASTI, Alejo (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)

22. MARTÍN MONTILLA, Juan Segundo (ASM Clermont Auvergne – FFR)

23. OSADCZUK, Matías (S.I.T.A.S. – URBA)