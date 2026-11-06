El Senado aprobó una ley clave para Patagones, Villarino, Puan, Tornquist y Saavedra

El Senado bonaerense dio sanción definitiva al proyecto de ley que le da carácter permanente a los beneficios impositivos que recibe Patagones por ser parte de la Patagonia y los distritos de Villarino, Puan, Tornquist y Saavedra por constituir la Zona Austral Desfavorable.

El proyecto había sido presentado por el diputado de Fuerza Patria y titular de la Cámara Baja, Alejandro Dichiara, con el objetivo de eliminar la incertidumbre que había en estos distritos cada vez que vencían las leyes y debían renovarse los beneficios fiscales para los habitantes de estos partidos, que son productivamente marginales.

Hasta la sanción de esta ley, los distritos involucrados debían gestionar cada cinco años la renovación de los beneficios promocionales para actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios de Patagones. De ahora en más no tendrán que hacerlo más, ya que no caducarán con el paso del tiempo.

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“Entendemos que se trata de una zona naturalmente desventajosa y desigual en su base productiva respecto al resto, por lo que se deben generar herramientas que le permitan alcanzar un desarrollo productivo sostenible”, dispuso el legislador en la iniciativa.

El proyecto, que tuvo su sanción definitiva luego de recibir el respaldo en Diputados en julio pasado, establece la modificación de artículos de la leyes provinciales 12.322, 12.323 y sus modificatorias.

“Este tratamiento diferenciado pone a la economía y al derecho tributario al servicio de la justicia social. La equidad solo puede alcanzarse desde una concepción solidaria, siendo el Estado quien debe procurar el bienestar de la población en su conjunto”, expresó Dichiara.

La nueva ley indica que "se modifica el Artículo 3 de la Ley N° 12.322", de forma tal que quede redactado de la siguiente forma:

“Artículo 3: acuérdase al partido de Patagones los siguientes beneficios permanentes para las actividades productivas del sector agropecuario, el comercio, la industria y los servicios, sin perjuicio de lo establecido por otras normas, los que mantendrán pena vigencia: exención del pago del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, exención del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos y exención del pago del Impuesto de Sellos”.

De la misma forma, se modificó el artículo 2 de la Ley N° 12.323, a fin de que otorgue en forma permanente los beneficios de la Zona Austral, que actualmente están dividida en dos subzonas.

En la subzona A se eximirá del pago del 50% de los impuestos Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos y Sellos. En la subzona B la exención será del 100% de estos impuestos, así como del tributo que pagan los automotores destinados a medio de transporte.

La subzona B comprende a todo el distrito de Villarino y los cuarteles V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de Puan; los cuarteles VIII, IX, X y XI de Saavedra, y los cuarteles III, IV y V de Tornquist. En la subzona A, en tanto, se encuentran el resto de Tornquist y Puan, sector que solo accede a la mitad del beneficio. La región de Corfo también accede solo al 50 % de las quitas.

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo para que a través de la autoridad de aplicación "dicte las normas aclaratorias, reglamentarias y complementarias necesarias para dar cumplimiento a la presente ley".

Marino: "Es un logro trascendental"

El intendente de Patagones, Ricardo Marino, consideró que se produjo "un logro trascendental" para su partido y la región con la sanción definitiva del proyecto.

"La aprobación es el resultado de las gestiones que llevamos adelante desde el comienzo de mi mandato con el diputado Alejandro Dichiara, con el objetivo de dejar atrás las prórrogas periódicas y garantizar previsibilidad a los sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios del distrito", enfatizó el jefe comunal.

Marino también celebró el acompañamiento y el compromiso del diputado Alejandro Dichiara con el reclamo de su distrito.

Recordó que en agosto de 2025, durante un encuentro con Dichiara en Patagones, le planteó la necesidad de impulsar una modificación legislativa.

"Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, tomó el pedido de inmediato y presentó el proyecto que posteriormente obtuvo media sanción", dijo.

Las gestiones continuaron durante 2026, con reuniones ante autoridades legislativas para acelerar su tratamiento. En ese recorrido, el intendente contó con el acompañamiento de los senadores provinciales Valeria Arata, Marcos Pisano y Malena Galmarini, quienes respaldaron las distintas instancias del tratamiento parlamentario.

"Fue así que se convirtió en ley una demanda histórica para Patagones. Se trata de una conquista institucional que brinda seguridad jurídica y previsibilidad al desarrollo económico del distrito", cerró.