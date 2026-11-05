Negrogate: denuncian a un empresario bahiense por presunta estafa

El empresario bahiense José Ignacio Donato fue denunciado en la Justicia por una persona que asegura ser víctima de una estafa financiera, ya que le dio sus ahorros para obtener una renta y el apuntado ahora no estaría en condiciones de devolverle el dinero.

El "Negro" Donato, quien fue titular de una firma de venta de ropa deportiva y socio de un local de entretenimientos en el ex Paseo del Sol, también se empezó a dedicar hace unos años al movimiento de cheques y divisas en Bahía Blanca.

José Ignacio Donato

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En este caso, la denunciante afirma que le cedió 80 mil dólares hasta que observó que estaba en serio riesgo su capital cuando quiso recuperar su inversión. Más allá de las distintas promesas, asegura que el empresario no le cumplió.

Según distintas fuentes, habría más inversores y ahorristas perjudicados. De manera extraoficial, se habla de pérdidas calculadas en varios millones de dólares, aunque por el momento sólo se presentó la mencionada denuncia por esa cifra.

Si bien trascendió que para formalizar una denuncia en la Justicia cada damnificado debería justificar el origen del dinero, ya que se sospecha que buena parte de los fondos que movía Donato eran en negro, los abogados plantean que no es necesario analizar el origen sino tener pruebas de los movimientos de plata.

Acerca de la denuncia presentada este jueves en el fuero provincial, la mujer SMB (se la identifica sólo por sus siglas) dijo que conoció a la financiera ubicada en Estomba al 700 a través de una amiga y que comenzó a hacer consultas en abril de 2025.

Indicó que de esas averiguaciones interpretó que se trataba de una "financiera confiable", cuyos titulares poseían numerosas propiedades y que tenían proyectos de inversión en Bahía Blanca y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En mayo de ese año comenzó a invertir con un primer aporte de 16.000 dólares. Luego, hasta agosto de 2026, afirmó que realizó sucesivos aportes hasta alcanzar un total de 80.000 dólares.

En la presentación judicial, SMB sostuvo que durante ese tiempo "el funcionamiento fue normal, sin fallas ni sospechas, lo que me generó la confianza necesaria para seguir incrementando la inversión".

Pero llegado agosto de este año dijo que le requirió a Donato la restitución del capital sin obtener respuesta, por lo que "comencé a sospechar ser víctima de una estafa".

La mujer manifestó que los pedidos fueron numerosos tanto por vía telefónica como de manera presencial en la oficina física "anoticiándome, por medio de un cartel colocado en la puerta de ingreso con la leyenda de que se habían mudado e informaban un número de teléfono, al cual llamé y no obtuve respuesta alguna".

En la oficina, según agregó, se encontraba el propietario del inmueble quien le habría informado que Donato ya no estaba en ese lugar porque había dejado de alquilar.

"Finalmente, Donato me envió mensajes en los que reconocía la deuda y prometía devolver el dinero, promesa que nunca cumplió", aseguró.

De acuerdo con su abogado Sebastián Martínez los hechos descriptos configuran el delito de estafa, en términos del artículo 172 del Código Penal.

Como prueba documental, junto con el testimonio, se presentaron en Fiscalía dos pagarés suscriptos por Donato, capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp en los que éste reconoce la deuda y promete devolver el dinero, otras capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp entre SMB y Donato, y comprobantes de transferencias.

Asimismo, se solicitó que se cite a la denunciante SMB para una declaración testimonial ampliatoria, así como a la amiga que le recomendó inicialmente a la financiera.

También se pidió la averiguación de paradero de Donato y, eventualmente, la restricción de salida del país, además de la inhibición general de bienes y/o medidas cautelares sobre el patrimonio del denunciado y de la entidad que representaba.