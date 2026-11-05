Golpeó a su hijo con un palo en la cabeza y quedó detenido

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la noche de este miércoles a un hombre que golpeó a su hijo con un palo en la cabeza en medio de un episodio de violencia familiar.

El procedimiento se registró alrededor de las 23:30 horas, en una vivienda ubicada en Pilcaniyén al 3100, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre un conflicto familiar.

De acuerdo con las circunstancias informadas, el hombre, identificado como Luis Alberto Acosta de 55 años de edad, había estado ingiriendo bebidas alcohólicas y se tornó agresivo, situación que derivó en un episodio de violencia contra su propio hijo, que tiene 31 años y padece retraso madurativo.

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En ese contexto, el imputado habría golpeado a la víctima en la región del cráneo utilizando un palo, provocándole una herida que requirió asistencia médica.

Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la aprehensión del presunto agresor y al secuestro de un palo de aproximadamente 60 centímetros de longitud, señalado como el elemento utilizado durante el ataque.

Asimismo, se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias médicas, cuyo personal asistió al damnificado y dispuso su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna, a fin de recibir atención médica y realizar la sutura de la herida.

El aprehendido quedó a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras que las actuaciones correspondientes fueron labradas por la Comisaría Cuarta.

