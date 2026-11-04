Cómo serán los próximos cortes de calle y qué desvíos tendrán las líneas 516 y 519

Una serie de cortes de tránsito programados por trabajos correspondientes al plan de bacheo comenzarán este jueves y se extenderán durante los próximos días, según especificó el municipio bahiense.

Mañana se realizará un corte total en la intersección de 12 de Octubre y Sarmiento, por un plazo de 20 días.

Debido a estas tareas, la línea 519, en sentido hacia Don Ramiro, modificará su recorrido y circulará por Fuerte Argentino, 19 de Mayo, Alem y Sarmiento, para luego retomar su itinerario habitual.

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También durante 20 días permanecerá cortada totalmente la bocacalle de Teniente Farías y O’Higgins, donde se llevarán adelante obras de bacheo.

Por otra parte, en Bermúdez y Humboldt se establecerá un corte total durante 15 días. En este sector, la línea 516 deberá modificar su recorrido y transitará por Humboldt, Remedios de Escalada, Rincón y Bermúdez, para continuar luego por su trayecto habitual.

En tanto, el viernes comenzarán los trabajos en la intersección de Sócrates y Garibaldi, que permanecerá cerrada totalmente al tránsito durante 14 días.