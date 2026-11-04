Arrestan a un chofer de Uber que huyó con mercadería cargada en el auto por un pasajero

La mercadería sustraída por el chofer de Uber ronda el millón de pesos.

Durante un allanamiento en un domicilio de Punta Alta, la Policía arrestó a un presunto chofer de Uber que huyó con mercadería que un pasajero había cargado en el vehículo, cuando tomó el viaje en Villa Mitre.

Por el hecho policías de la comisaría Cuarta bahiense aprehendieron a Juan Manuel Valenzuela (26), que está siendo investigado en relación con el delito de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en la casa 44 del barrio Luigi, en Punta Alta, donde los efectivos secuestraron los productos sustraídos aparentemente por Valenzuela, valuados en 1.000.000 de pesos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los agentes de seguridad incautaron 38 bolsas de café, 100 vasos descartables con sus correspondientes tapas, seis botellas de líquido de coco y 14 botellas de fusión pistacho.

La maniobra

La persona damnificada denunció lo sucedido el jueves pasado, cuando pidió un viaje a la plataforma de transporte desde Parera al 300, en Villa Mitre.

El denunciante manifestó que una vez efectuada la carga de su mercadería en el rodado, el chofer escapó del lugar con los bienes.

Personal de la sede policial villamitrense reunió testimonios "clave" y analizó imágenes de cámaras de seguridad de ese sector.

Con estos elementos probatorios, la jueza de Garantías Nº 4 bahiense, Marisa Promé, autorizó el allanamiento solicitado por la fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.