Más de 25.500 españoles votaron en Argentina para las elecciones generales de este domingo en España, en un proceso que se desarrolló entre el 21 y el 26 de noviembre en los consulados del país.

Argentina es el país con mayor cantidad de residentes españoles en el exterior y tenía alrededor de 520.000 ciudadanos convocados a las urnas. Los votantes pudieron emitir su sufragio en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca, lo que representa una participación cercana al 5% del padrón exterior habilitado en territorio argentino.

De acuerdo con fuentes consulares, la cifra superó en unas 1.000 personas a la registrada en las elecciones de 2023. Además, se observó un incremento de alrededor del 30% del voto presencial en urna, en detrimento del sufragio por correo, según datos de fuentes consulares e interventores partidarios citados por EFE a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

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Buenos Aires fue el principal centro de votación, con 20.385 sufragios sobre un total de 331.000 personas convocadas, algo más del 6%. De ese total, 8.952 fueron depositados en urna, 10.212 llegaron por correo y 1.221 correspondieron a ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.

En Rosario se contabilizaron 3.567 votos, mientras que Córdoba registró 1.281. Las papeletas de los ciudadanos nacionalizados por la ley de nietos fueron colocadas en recipientes separados, luego de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente su participación en el proceso. (NA)