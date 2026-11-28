Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado el sur de California, Estados Unidos. El fenómeno que ocurrió en Los Ángeles provocó la caída de paneles del techo del aeropuerto internacional de la ciudad y obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se ubicó a unos seis kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach, en aguas de la bahía de Santa Mónica, a una profundidad de 12 kilómetros.

Si bien inicialmente los especialistas estimaron que el movimiento había sido de magnitud 4,7, posteriormente elevaron esa cifra a 5. Según el diario Los Angeles Times, fue el terremoto más fuerte registrado en el área metropolitana en los últimos 12 años.

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“Es uno de los más fuertes que hemos tenido en el área de Los Ángeles en bastante tiempo”, explicó Lucy Jones, sismóloga e investigadora asociada del Instituto de Tecnología de California (Caltech), en diálogo con ese medio.

Durante los primeros 40 minutos posteriores al sismo, más de 13.000 personas notificaron al USGS haber sentido las sacudidas.

Pedro Ramírez, un hombre de 65 años, caminaba junto a su esposa por el muelle de Redondo Beach cuando escuchó que las ventanas de los comercios comenzaban a vibrar. (Con información de TN)