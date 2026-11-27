El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eligió al banquero Luiz Carlos Trabuco para encabezar el Ministerio de Hacienda desde el inicio de su cuarto mandato, previsto para el 5 de enero, una designación que busca transmitir previsibilidad a los mercados en medio de las preocupaciones por la situación fiscal del país.

Trabuco, de 75 años, preside el consejo de administración de Bradesco, uno de los principales bancos privados brasileños, donde desarrolló toda su carrera profesional. Ingresó a la entidad a los 17 años y fue su director ejecutivo entre 2009 y 2018.

Cómo reaccionaron los mercados

El anuncio tuvo un impacto inmediato en las operaciones financieras. El índice Ibovespa, principal referencia de la Bolsa de São Paulo, subió 6,07 % el jueves, su mayor avance diario desde el 5 de octubre.

En paralelo, el dólar y las tasas de interés negociadas en el mercado de futuros registraron fuertes caídas. Las versiones sobre la posible designación de Trabuco ya habían impulsado las cotizaciones desde el día anterior.

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El cambio en el equipo económico

La decisión fue confirmada por el Palacio del Planalto después de una reunión entre Lula y el banquero en la residencia presidencial.

Trabuco reemplazará a Dario Durigan, quien asumió la cartera a comienzos de este año tras la salida de Fernando Haddad, que dejó el cargo para competir en las elecciones de octubre.

La nueva gestión deberá definir su equipo y las prioridades de política fiscal, en un contexto de inquietud por el rumbo de las cuentas públicas. (NA)