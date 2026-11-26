Donald Trump, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, urgieron a Rusia a abstenerse de “expandir la guerra” en Ucrania, según el comunicado conjunto que siguió a una reunión que mantuvieron en la residencia del presidente de los Estados Unidos, Florida.

El encuentro, calificado como “extraordinario” y “muy impactante”, se centró en las guerras en Ucrania e Irán, según el documento emitido por la Casa Blanca después de la cita a puerta cerrada en la residencia Mar-a-Lago de Trump.

“También discutimos la importancia de que Rusia evite cualquier acción que pueda de manera intencional o no intencional expandir la guerra, y la importancia de obtener una resolución pacífica de la guerra tan rápido como sea posible”, agregó la declaración consultada por la Agencia Noticias Argentinas.

El llamado conjunto de Trump y Rutte se produce a pesar de que el líder estadounidense había descrito a su par ruso, Vladimir Putin, como su “amigo” durante una reunión en China la semana pasada.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cuestionó los comentarios de Trump sobre Putin cuando declaró a la CNN: “Para nosotros, es un asesino”.

“Lo que el presidente Trump está haciendo, incluida la reunión en Shenzhen, es poner una prueba a Putin”, comentó Rutte en una entrevista con Fox News el miércoles, cuando fue consultado sobre los comentarios del magnate republicano. (NA)