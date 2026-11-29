El nadador de resistencia británico, Lewis Pugh, se arrojó recientemente a las aguas del estrecho de Ormuz con la intención de denunciar el efecto contaminante de los conflictos bélicos.

“El impacto de esta guerra en la naturaleza probablemente perdurará más que todos nosotros”, afirmó Pugh.

El deportista planea contar a los líderes mundiales lo que vio en Ormuz e instarlos a que ayuden a detener los combates, reabrir el estrecho y limpiar la contaminación. (NA)