La plataforma de streaming HBO Max confirmó este miércoles la fecha de estreno de la tercera temporada de The Pitt, el exitoso drama hospitalario protagonizado por Noah Wyle, exprotagonista de ER.

La serie se estrenará el próximo jueves 7 de enero de 2027 y, al igual que sus demás entregas, contará con un total de 15 episodios que se lanzarán semanalmente.

La ficción, creada por R. Scott Gemmill y producida ejecutivamente por John Wells junto al propio Wyle, se centra en la rutina extrema y las presiones del personal de emergencias del Pittsburgh Trauma Medical Center.

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Desde su debut en enero de 2025, la serie se consolidó como uno de los mayores éxitos de la plataforma. Además, fue galardonada con el premio Emmy a la mejor serie dramática.

De acuerdo con la información difundida, la tercera entrega retomará la acción poco más de cuatro meses después del final de la segunda temporada —ambientada en una guardia del 4 de julio— para situarse específicamente el 12 de noviembre de 2026, un día después del feriado por el Día de los Veteranos en Estados Unidos.

Este día marca el regreso del doctor Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle) al hospital tras haberse tomado un año sabático para atender su desgaste físico y emocional. Su desembarco coincidirá con el cambio de turno y una serie de casos críticos en la antesala de las festividades de fin de año.

Además de Wyle, regresarán los actores Katherine LaNasa (Dana Evans), Patrick Ball (Dr. Langdon), Fiona Dourif (Dra. McKay), Taylor Dearden (Dra. King), Isa Briones (Dra. Santos), Gerran Howell (Dr. Whitaker), Shabana Azeez (Victoria Javadi), Sepideh Moafi (Dra. Al-Hashimi) y Shawn Hatosy (Dr. Abbot).

También se confirmó la participación de Ayesha Harris como regular y la salida de Supriya Ganesh, quien interpreta a la Dra. Samira Mohan, así como la incorporación de nuevos residentes y pacientes. (NA)