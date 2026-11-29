Por Natalia Miguel

La doctora Hilda del Valle Nieva, en un espacio de información y diálogo generado por el Partido Intransigente, abordó la cuestión vinculada con el régimen de retiro voluntario establecido por el Decreto 1203/2026.

Previo a brindar los aspectos jurídicos, reflexionó: “Detrás de cada trabajador hay una historia. Hay años de esfuerzo, de responsabilidades, de compromiso con una tarea y, fundamentalmente, hay una familia”.

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“Por eso, considero que una decisión de esta naturaleza no puede tomarse únicamente mirando una suma de dinero o una posibilidad económica inmediata. Es necesario conocer qué estamos aceptando, cuáles son nuestros derechos y qué consecuencias puede tener esa decisión en nuestra vida, en nuestra futura jubilación y en nuestra cobertura de salud”.

“Quiero dejar algo muy claro desde el comienzo: no estamos aquí para decirle a nadie qué decisión debe tomar. Cada situación es diferente. Cada trabajador tiene su propia antigüedad, su edad, sus aportes y sus circunstancias personales y familiares. Lo que buscamos con este encuentro es brindar información, explicar los principales aspectos de la normativa y aportar herramientas para que cada uno pueda evaluar su situación con mayor conocimiento y tranquilidad”.

Todo ello, lo expresó “porque estoy convencida de que la mejor decisión no es necesariamente la misma para todos, sino aquella que cada persona puede tomar libremente, con información suficiente y comprendiendo sus consecuencias”.

Luego, analizó qué establece el decreto, a quiénes alcanza y cuáles son las condiciones del régimen de retiro voluntario.

En este sentido, sostuvo que se trata de un régimen de carácter optativo, destinado a trabajadores de la Administración Pública Nacional, que permite cesar en la relación laboral mediante una gratificación extraordinaria de egreso.

Puede adherirse el personal de planta permanente (Ley 25.164) y quienes se desempeñen bajo contrato por tiempo indeterminado (Ley 20.744)

No están comprendidos los cargos docentes, incluidos los docentes civiles de las Fuerzas Armadas.

El plazo para solicitarlo vencerá mañana lunes 30 de noviembre. Se requiere mediante un formulario electrónico FOHSR, mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), con firma del trabajador y de su superior jerárquico competente.

La autoridad de aplicación evalúa la solicitud y dicta el acto administrativo que la acepta o la rechaza.

La aprobación del retiro produce el cese de la relación laboral en la fecha que se establezca en el acto administrativo. A partir de allí, deja de percibirse la remuneración habitual y se liquidan las prestaciones correspondientes.

Tal solicitud se puede revocar hasta 5 días corridos después del cierre del periodo de inscripción. Vencido ese plazo, se considera irrevocable.

El pedido no significa aprobación automática. La autoridad competente podrá aceptarla o rechazarla, según las necesidades del servicio.



Por grupos

Se realizó una división por grupos para determinar a quiénes se les otorga y en qué condiciones:

- Grupo 1: mujeres desde 58 años y hombres desde 63, que no reúnan los aportes suficientes para acceder a la jubilación ordinaria. Pueden optar por una liquidación mensual del 60% (hasta 36 meses) o por un pago único (según topes).

- Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Liquidación única con un tope de meses hasta la jubilación, más 5 remuneraciones adicionales, independientemente de la antigüedad.

- Grupo 3: mujeres de hasta 57 años inclusive y hombres hasta 62. Liquidación única de 20 remuneraciones más 4 o 5 adicionales, según la antigüedad.

Quienes accedan al retiro voluntario no podrán reingresar al Sector Público Nacional durante 8 años.

Al mismo tiempo, se aclaró que la presentación de la solicitud no implica la desvinculación automática.

¿Quiénes están excluidos?:

* Personal militar y de las fuerzas de seguridad

* Servicio Exterior de la Nación

* Secretaría de Inteligencia del Estado

* Personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

* Sistema Federal del Manejo del Fuego

* Orquestas, coros y ballets nacionales

* Cargos docentes.