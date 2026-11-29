Mientras Milei le echa culpas de la recesión a las nubes de Úbeda externas, Karina trae en vuelo precipitado un gurú de Haití, Don François Dubarbier, para exorcizar el riesgo país, y el ministro Caputo tira la pelota afuera -en realidad lo que tira son unas cuantas toneladas de oro- desoyendo a la centenaria señora Mirtha Legrand -que todos los días le sugirió en su programa de televisión que él podía reducir todo ese oro en su joyero de confianza-, aquí todos los miércoles se presentan en la Plaza del Congreso varias personas vestidas de federales con máscaras -y en especial con crueldad y ostentación capanga- para reprimir a mansalva a jubilados ”porfiados”, a discapacitados o niños, obedientemente.

Si se les pregunta a estos “cipayos” argentinos (?) si no les remuerde con ello la conciencia -que, según decía Facundo Cabral es la sucursal de Dios en cada uno-, responderán simplemente que cumplen órdenes por obediencia debida a Patricia Bullrich antes y hoy a la ministra de Seguridad Monteoliva.

Entonces -me dije- es hora de entrarle al tema, más allá de que, en oportunidad de rendírsele homenaje al doctor Victor Benamo en la Universidad Nacional del Sur, al ser invitado por el homenajeado a expresarme en nombre de sus amigos, adelanté lo que hoy vuelco en el presente: “Ninguna orden del superior en una fuerza de Seguridad o de las Fuerzas Armadas puede dispensar a un subordinado de tener conciencia propia”.

Lo contrario, venga de quien viniere -palos y a la bolsa con los viejos meados, algún gaseado con gas pimienta- será una aposta para permitir bolacear a los metomentodo.

La orden injusta debe ser resistida; no obedecida, como días pasados hicieron los gendarmes mandados a reprimir en Francia la protesta callejera y que, lejos de cumplir esa orden, se integraron a los contestatarios.

Se trata de casos en que el súbdito tiene el deber de decir al superior: “Jefe, aquí estamos los dos haciendo barro”, porque la verdadera obediencia no puede dispensar jamás al ser humano de tener conciencia propia, porque en eso consiste precisamente ser humano.

Esto no lo digo yo -que jamás rendiría mis convicciones a adherir, por ejemplo, a un homenaje al terrorista Santucho- sino Santo Tomás de Aquino, para quien, al respecto de este mismo tema, “si un pecado grave o leve aparece claramente en un mandato del superior, obedecer es pecado”. Conscientia enim ligabit; precepto proelati in contrarium existente. Clarito como el agua clara.

Concluyendo: la tentación de abdicar de la conciencia moral y volverse un autómata, permitiéndose mutar y “autopercibirse” como una planta con patas, por inhumana que nos parezca, es un hecho.

Una vez más -no puedo con mi genio-, como la poesía es un arma cargada, cito a Campoamor: ”Del infierno en lo profundo / no vi más atroz sentencia / que la de andar por el mundo / cargado de una conciencia”.

Al que le vaya el sayo, que se lo ponga.

Miguel Angel Asad es abogado. Vive en Bahía Blanca.