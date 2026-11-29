--Buen día, Juan. ¿Cómo va todo?

--Hola, José Luis. Todo bien. ¿Y vos?

--Bien, aunque un poco mareado.

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--Debe ser el calor.

--Mmm… No creo. Me parece que el mareo es de dar tantas “vueltas”.

--¿Vos podés creer que se me cruzó pensar que me estabas chicaneando con el fútbol? Sin embargo, preferí no subestimarte y me equivoqué. Sos muy obvio, muy chiste fácil.

--Buenooo… No te lo tomes así. Hace rato que no vivíamos un momento tan lindo. Esperemos que hoy no se nos corte.

--Hablando de corte, mejor pedite los primeros cortados y pasemos a cosas más interesantes.

--Lo que vos digas.

--Mirá que en el Senado me hicieron caso. Yo te dije que iban a avanzar con la suspensión de las PASO.

--Sí, Juan, seguro que estaban esperando tu llamado. Igual, todavía falta Diputados.

--Por supuesto. Y si la suspensión sale, cada partido va a tener que resolver cómo elige a sus candidatos.

--Ahí se va a poner lindo. Mientras todos están de acuerdo con ahorrarse una elección, bárbaro. Quiero ver qué pasa cuando haya dos que quieran el mismo lugar en la lista.

--Bueno, todos están de acuerdo con hacer un sacrificio por la patria, ¿no?

--Ja, ja. Claro. De todas maneras para eso falta. Y a propósito, parece que en la última sesión en Diputados algunos se quedaron con las ganas de meter proyectos muy libertarios.

--Contá.

--Y… querían ir por desregulaciones varias relacionadas con la salud, por caso análisis clínicos, ópticas, farmacias y clínicas. Tendrán que esperar a marzo.

--Che, en Diputados también se discute el Presupuesto y el Gobierno calcula que la economía va a crecer un cuatro por ciento el año que viene.

--Ojalá. Esta semana el INDEC dijo que en septiembre la actividad cayó un 1,2 por ciento frente al mismo mes del año pasado.

--Bueno, una cosa es cómo venimos y otra cómo podemos andar el año que viene.

--Claro. Lo que me gustaría saber es cuándo se empieza a notar. A Tito preguntale si este mes vendió más cafés o si facturó más porque aumentó el cortado.

--Preguntale vos. A mí ya me vio mirando la carta y me dijo que, si quiero el precio anterior, le tengo que pedir el café de la semana pasada.

--Lo va tener que bajar porque dicen que este mes el índice de precios al consumidor (IPC) de podría volver a ubicarse por debajo del 2 por ciento.

--Ja, ja, no creo que lo baje. Bueno, empecemos con los temas locales y regionales de cada domingo. ¿Trajiste algo interesante?

--Por supuesto. Sabés bien que nunca te dejo a pie. ¿Te parece que te tire data de una tremenda inversión que se viene?

--¿A ver?

--Primero te comento que esta semana que pasó el Consorcio de Gestión del Puerto firmó el contrato de concesión de Fértil Pampa, la empresa de Pampa Energía que va a construir en White una megaplanta de fertilizantes, junto a la termoeléctrica whitense.

--¿Y qué implica ese trámite, por qué lo destacás?

--Porque la firma de este contrato de concesión del predio ubicado junto a la central termoelécrica implica, por parte de la empresa privada, un compromiso más que concreto con la inversión anunciada.

--Sigo sin entender demasiado.

--Te lo explico. Pampa se comprometió a hacer la obra y presentó varias garantías. En criollo: le saldría muy caro irse. ¿Se entiende?

--Claro, esto evitaría que se repita un episodio como el de Vale, la minera brasileña que comenzó una gigantesca inversión y luego levantó campamento.

--Correcto, algo así. Pero en realidad lo que te quería comentar es que, en cuestión de horas, a lo sumo pocos días, otra empresa dedicada a la producción de fertilizantes presentará en el RIGI un proyecto que contempla la construcción de una gran planta, también en el área portuaria.

--¿Es la empresa que me imagino?

--Exacto, pero no puedo darte el nombre. Sí te comento que están trabajando a full para completar todos los requisitos necesarios y aplicar en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.

--Excelente noticia. Habrá que estar muy atentos. Por otro lado, entiendo que una vez formalizada la presentación, el gobierno nacional se tomará un par de meses o un poco más para aprobarla.

--Claro. Acordate que se pueden presentar proyectos para adherirse al RIGI hasta el 8 de julio de 2027. En este caso, la inversión rondará entre 1.700 y 2.000 palitos verdes, con un plazo de obra de 45 meses.

--La de Pampa, por 2.700 millones de dólares, ya está aprobada, y lo mismo sucedió con la de TGS, por USD 3.200 millones, alrededor de 1.800 en Bahía y la zona y 1.400 en Neuquén. Y a esto sumale planta de molienda de girasol y soja de Dreyfus, en Cangrejales, frente a Galván.

--Y otros 200 millones del dragado de profundización.

--A eso iba. Y anotá porque se viene una nueva posta de inflamables en Galván. Resumiendo, como me decía un gran conocedor de los muelles locales, lo que se avanzó en inversiones en los últimos tres meses en el puerto, nunca pasó antes.

--Bueno, ojalá eso tenga un gran impacto positivo en la ciudad, pero creo que dejaste picando algo del tema dragado de profundización.

--Sí, hoy hay una nota muy completa en La Nueva, pero quería comentarte que se trata de un proyecto que no solo permitirá la salida de grandes buques petroleros a plena carga desde Rosales y, al mismo tiempo, dotará de mayor fluidez al tráfico de grandes buques cerealeros que salen con bodegas completas, porque ya no van a depender de las mareas.

--Decime, ¿la terminal petrolera de puerto Rosales va a poder competir con la de Punta Colorada, en Río Negro?

--Si hablamos de los enormes buques petroleros de la clase VLCC no, pero si nos remitimos a los Suezmax, que también van a exportar petróleo por Río Negro, te digo que con esta obra el estuario bahiense puede competir de igual a igual, incluso con la ventaja de tener un muelle en un sitio abrigado, que puede operar prácticamente todo el año.

--Entiendo que a mucha gente estos temas les pueden parecer lejanos, pero, de una forma u otra, tienen impacto en la economía local.

--Por supuesto, sería largo de explicar y ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Son iniciativas con incidencia a corto, mediano y largo plazo.

--Bueno, estaremos atentos a lo que suceda en los próximos días con ese gran proyecto industrial que mencionaste. ¿Seguimos?

--Dale. Pedite otro par de cortados.

--Ok, pero vos tirá algo del ex Centro de Compras de la Coope, en la esquina de avenida Colón y Brown. ¿Cómo sigue el tema?

-¿Te acordás de que el domingo pasado puse en duda que los propietarios tuvieran pensado recuperar la propiedad?

--Sí, pero eso es lo que había dicho el abogado de los propietarios, Nicolás Vitalini. Incluso negó que lo hayan puesto en venta.

--Exacto, pero el jueves se conoció que está en venta y que los propietarios, la firma Construcenter S.A., que tiene sede en Buenos Aires pero sus accionistas son mendocinos, piden cerca de 2,5 millones de dólares. Al menos eso dijo el martillero Carlos Esteban, quien tiene a cargo la operación.

--¿Hay interesados?

--Parece que sí, pero del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿no? Esteban ya ha tenido varias consultas sobre el edificio y destacó que existen dos proyectos para llevar a cabo: un edificio o locales comerciales, siempre respetando la fachada porque se trata de un edificio histórico. Veremos. ¿Te cuento una perlita?

--Dale.

--En realidad no fueron los municipales los primeros en ingresar en el edificio para ver en qué estado se encontraba.

--¿No?

--No, fue el hijo de Esteban, y luego le dio la llave a la gente del Municipio para que ingresara. Pero ya que estamos con este tema, te comento que el gremio de Aduanas fue a verlo al intendente porque están preocupados por el edificio de Colón y Estomba.

--¡No me digas que está en las mismas condiciones!

--Nooo… pará que te cuento. Si bien ese inmueble no tiene el mismo problema de las palomas y ratas, sí sucede en varios edificios públicos del sector. Entonces fueron a la Muni para ver qué medias conjuntas se pueden adoptar.

--Un caso concreto es el exedificio del Banco Hipotecario, en Colón y Vicente López.

--Exacto. La Muni limpió las veredas, pero aún no adjudicó la limpieza interior de ese hermoso inmueble construido hace 100 años. Y los algo similar ocurre en el Correo. Pensá que en esa manzana no vive prácticamente nadie.

--¿Y en la casa del gerente del Banco Nación?

--Me parece que es el único habitante

--Bueno, este es un tema importante, porque al no haber habitantes el sector termina siendo ocupado por las palomas y las ratas.

--Claro, pero también hay otros donde los propietarios, pese a tener el problema, no hacen nada. Ejemplos sobran y están a la vista en todos lados.

--Volviendo al ex Centro de Compras, ¿cómo avanza la limpieza?

--El Municipio limpió la planta baja y, en lo que se refiere a pisos superiores y fachada, están conversando con los dueños. Las opciones son dos: o lo hace la Muni y les traslada la factura o se encargan los propietarios.

--Bueno, ya creo que es hora de que tires algunas de tus acostumbradas novedades comerciales ¿no?

--Tenés razón, una podría ser la apertura de una vinoteca y pizzería en Sarmiento y Cerrito, tema que adelantamos hace ya varios meses.

--Claro, pero ahora no me dejes “en la vía” y decime cuándo abre.

--Según Rodrigo, a principios de diciembre. Así que este nuevo local donde se juntan esa tradicional vinoteca con la pizzería de los dos Joaquines, se viene con todo y seguramente dará mucho que hablar.

--No tengo dudas y les deseamos mucho éxito. ¿Qué más?

--Hace un tiempo te conté que Sarmiento y avenida Napostá, frente a la estación de servicio, iban a construir locales comerciales.

--Sí, me acuerdo, donde estaba la empresa de carteles que se fue a Aldea Romana.

--Exacto. Y ahora Mariano Cruglak me contó que en breve comienza la construcción y me mandó dos renders del proyecto. Realmente quedó muy bueno, con cuatro locales de alta gama que seguramente le darán otra imagen a esa esquina clave de la ciudad.

--Sí, coincido, y hoy, con la puesta en valor de la estación de servicio, el lugar se recuperó bastante.

--Bueno, y también te cuento que a mi correo jflorin@lanueva.com me escribió Valeria, que nos lee todos los domingos, y me contó que junto a su amiga Agustina obtuvieron la franquicia de una muy conocida marca de indumentaria infantil en Soler al 100.

--Supongo que se trata de la cadena surgida en San Isidro, a comienzo de los 90.

--Sí, exacto. Así que me pidió que aclare que ese negocio no cerró, sino que cambió de dueños, volvió a abrir y lo hizo mucho más lindo.

--Buena noticia y le deseamos el mayor de los éxitos a estas dos emprendedoras.

--Por supuesto, no es fácil abrir un negocio en los tiempos que corren.

--¿Este domingo no hay nada de apertura de nuevos locales en los barrios?

--Por supuesto. Es el tema infaltable de cada charla. Si bien muchos hablan del cierre de negocios, la construcción de locales no para. Por ejemplo, en Clegg y 14 de Julio los que habíamos anunciado ya están prácticamente terminados y lo mismo con los de 14 de Julio y Leumann.

--También vi que se terminaron los cuatro locales de Sócrates y Agustín de Arrieta, en diagonal al club Tiro.

--En todas partes. Fijate que en Remedios de Escalada y Rincón creo que ya han abierto una heladería y una fiambrería, pero bueno, de otros sectores ya seguiremos hablando más adelante.

--Te paso a otro tema. ¿Seguiste el caso de Matías Nebot, el intendente de Saavedra que se salvó de la destitución luego de confesar que había sido adicto a la cocaína?

--Por supuesto, esos casos siempre llaman la atención. Se salvó porque a los concejales de la oposición les faltó un voto.

--Bueno, tengo una bombita para contarte. Resulta que una de las principales polémicas es que, siendo funcionario público, no denunció a los vendedores de la droga.

--Claro, porque la adicción es un drama personal y por supuesto que merece todo el apoyo, pero él estaba en funciones y fue partícipe del delito de comercialización de drogas ilegales. ¿Cuál es la bomba?

--Resulta que Nebot habló el viernes con Panorama, en LU2, y dijo que había hecho una exposición policial sobre el tema de la comercialización, aunque no una denuncia judicial. Según mis fuentes, que te garantizo que son muy buenas, tal exposición ante las autoridades policiales nunca existió. Jamás dio detalles de cómo era la operatoria ni con quién o quiénes.

--¿Me estás hablando en serio?

--Así me lo aseguraron. Al parecer, no dijo la verdad.

--Ok, estaremos atentos, pero ahora decime la verdad: me dijeron que el viernes te vieron en Yesterday disfrutando de la tradicional fiesta de fin de año los hermanos "Corcho" y JC Bonacorsi .

--Sí, un clásico. Todo excelente, ya es un clásico donde el grueso de la dirigencia bahiense se encuentra para compartir un muy buen momento.

--Y también me dijeron que te vieron degustando a diestra y siniestra: desde cazuela de mariscos hasta chinchulines, je, je,

--Puede ser, no lo niego, el servicio de Lisandro siempre es excelente, pero también hubo momentos para reflexionar sobre lo que deja este 2026.

--¿Estuvo el intendente?

--Sí, y en un breve discurso brindó un mensaje esperanzador para 2027, señalando que se vienen tiempos mejores para Bahía. Pero también dejame referirme a uno de los momentos emotivos que tuvo la noche en avenida Cabrera al 4400.

--Decime.

--Hubo un homenaje a Oscar Marcovecchio, ícono de la publicidad argentina, quien falleció en 2021.

--Muy merecido. ¿Algo cultural? Te recuerdo que ayer fue la Noche de los Museos y volvíó a andar muy bien, así que tirame otro tema.

--Ok, voy con dos. Primero te cuento que el viernes me di una vuelta por la inauguración del 41º Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio, que estará abierto hasta el 11 de diciembre, de 17 a 20.

--¿Tenés más data?

--Mirá, la muestra reúne obras de pintura y escultura de artistas locales y regionales y durante el acto se entregaron los premios y las menciones en las dos categorías del certamen. Pero un momento muy especial se vivió cuando le brindaron un reconocimiento al colectivo de artistas visuales con diversidad intelectual, Oscar Marbella, presidente de la Bolsa de Comercio y de la Fundación, le entregó una bandeja y donación a Ana “Tati” Montaner, representante de ese grupo artístico.

--¿Y el otro tema cultural que te quedó pendiente?

--Anotá: el martes a las 19, en la Casa Museo de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, Alem 908, los alumnos del instituto de inglés Sherlock Holmes interpretarán clásicos villancicos navideños en inglés.

--Bien, y decime: ¿no trajiste nada del rubro gastronómico?

--Sí, el jueves en el restaurante de Casanova y Fuerte Argentino, el famoso enólogo Marcos Etchart presenta las 5 etiquetas de la bodega que crece entre medio de ocho cerros de la región. Todo con costillar al horno de barro y actuación de una peña folclórica.

--Buen dato. ¿Vamos levantando campamento?

--Si, zarpemos, José Luis. Me hiciste acordar de que ya es hora de ir prendiendo el fuego.

--Tenés, razón. Chau, hasta la semana que viene, Juan.