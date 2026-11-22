El papa León XIV ya “vino, vio y venció”.

El gobierno macrimileista se esforzó primero para que Su Santidad no viniera; después, ante la persistencia de Su Santidad en sanarse y venir, procuraron -en vano- que fuera una visita tan protocolar que no hubiera de qué preocuparse.

Craso error. Informado Su Santidad por uno de los mejores servicios de informaciones del orbe, vino al encuentro de un país en el cual se ha instalado la crueldad de la casta de los de arriba (“arribistas”).

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Un pueblo como el nuestro, en el que ha estallado la fealdad, con un presidente que abolió toda forma y discreción en sus expresiones, tanto aquí, en su propio país, como en el extranjero.

Con brotes verborrágicos, enfermizos e imprudentes, denostando con esmero el meollo del mensaje del papa: “ninguno excluido” -según mis fuentes vaticanas, como nuevo nombre de la justicia social- de la encíclica De Rerum Novarum, a la cual el señor Milei -por la ignorancia supina que lo caracteriza- califica como un “robo al prójimo”.

Recuerden siempre que “toda política es la realización práctica de una teología". Tal magisterio teológico devino como realización práctica en la Argentina como “justicialismo”.

El general Perón y Evita -sus fundadores- fueron formados en esa cosmovisión encíclica de León XIII- como “Hermanos Terciarios Franciscanos”.

Así me lo confió primero el confesor de Evita, padre Benítez, en su ostracismo forzado en la Parroquia de Parque Saavedra de Ciudad de Buenos Aires, y que en 1974 me ratificó el mismo teniente general Perón, agregándome que el cuerpo de Evita, vestido con el hábito franciscano, yació en el cementerio de la orden en Italia.

El cuerpo de Evita fue depositado allí debido al el odio y el rencor de los fusiladores del año 55, para quienes “tal gesta” fue un mero juego de azar, que incluyó sexo con el cuerpo de Evita por el milico “libertario” en su domicilio, donde confundió a una sombra de miedo con su esposa, y de un disparo la mató.

Fiel a la consigna: “los ganadores ganan hasta la vida de los vencidos”, como el “homenaje que el vicio le rinde a la virtud”.

Vino Su Santidad a un país con una cascada de suciedad que el desgobierno sin misericordia cada semana apalea como “viejos meados”, con jubilaciones miserables, con periodistas insultados como obscenos, pegajosos, viscosos, escatológicos.

Un país en el que cada semana se tiran ocho argentinos a las vías del ferrocarril Sarmiento para terminar con su vida.

Un país en el que el suicidio supera las muertes de tránsito, de infartos y de cáncer.

El caballo se suicida solo si percibe que enferma gravemente.

El mensaje del papa León X1V fue una papa caliente para un genocidio a cuentagotas, que el “mejor ministro de Economía de la historia” ejecuta para hacer de Argentina “un pais para solo 10 millones de habitantes”.

Este último es el título del libro de Llach padre y Llach hijo, como asesor económico del “angel exterminador”...

Miguel Angel Asad es abogado. Vive en Bahía Blanca.