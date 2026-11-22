En la mayoría de los hogares de Argentina, la cuenta más importante del mes no la hace un economista, sino que la hace quien abre la heladera un día cualquiera, mira el calendario y calcula cuánto falta para cobrar, pero hoy esa cuenta tiene un número.

Según el último Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix, el 67,7% de los consultados se queda sin ingresos antes del día 20, apenas el 31,1% llega a fin de mes y solo el 7,5% logra ahorrar algo. Pero el dato en el que me quiero detener es otro, y es que el 59,4% de las personas consultadas tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses, y tres de cada cuatro lo hicieron para sostener los gastos básicos de su casa. Es deuda para comer.

Hace unos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló en Radio Mitre y describió otro país. Dijo que el salario se recupera, que el empleo crece y pidió mirar el mediano y largo plazo. Cuando le preguntaron por qué esa mejora no se nota en el consumo, explicó que la gente cambió sus hábitos, porque antes salía a comprar para que la plata no se le derritiera en las manos y eso, según él, generaba una "falsa sensación de crecimiento".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También le preguntaron por el bono de los jubilados, congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024, y respondió que para mejorarlo hace falta más recaudación. Recordemos que todo esto ocurre mientras circulan los datos de una consultora cuyos informes el propio Presidente cuestionó semanas atrás calificando de “una pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que dos tercios de la población se quedan sin dinero antes de terminar el mes, y preguntó: “¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”.

Son dos realidades que conviven sin tocarse. Una se mide en indicadores, promedios y proyecciones, y la otra se mide en días, en cuotas y en la tarjeta que se usa para pagar otra tarjeta. El conflicto aparece cuando el Gobierno le pide paciencia a la gente y le promete que lo mejor está por venir.

Entonces desde la Psicología Política me pregunto, ¿qué futuro se puede proyectar cuando ese futuro ya está hipotecado?

El filósofo italiano Maurizio Lazzarato sostiene en “La fábrica del hombre endeudado” que la deuda es mucho más que una operación financiera, porque es una relación de poder entre quien presta y quien debe. Para explicarlo retoma una observación de Nietzsche, que notó que en alemán la palabra que nombra la culpa es la misma que nombra la deuda. Por eso la persona que debe siente que falló, que hizo algo mal y que tiene que pagar.

Quien debe se compromete a pagar, y esa promesa ordena su vida entera. Cada sueldo que todavía no cobró ya tiene dueño, y el tiempo que viene se convierte en un calendario de vencimientos. Así, la deuda tiene algo de máquina del tiempo al revés, porque trae al presente el sueldo del mes que viene y ya está gastado antes de cobrarlo.

A esa hipoteca sobre el tiempo se suma otra, más silenciosa, que pesa sobre la cabeza. El economista Sendhil Mullainathan y el psicólogo Eldar Shafir explican en “Escasez” lo que provoca en la mente vivir con menos de lo necesario. La falta de recursos captura la atención y la concentra en lo urgente, como una visión de túnel que deja afuera todo lo demás.

Las cuentas que tengo que pagar hoy y los vencimientos lo ocupan todo, y el mes que viene queda fuera de foco. Así, según los autores, la escasez empuja a pedir prestado, el préstamo resuelve la urgencia de ahora, pero es una bola de nieve cada vez mayor. Esta situación de administrar la escasez le pasa factura a la salud mental.

En realidad, cuando Luis Caputo dice que “hay que mirar el mediano y largo plazo, que estamos en el camino correcto, y que hay que perseverar”, su pedido es de una crueldad y perversión absoluta. Nos pide planificación cuando la escasez nos quita esa posibilidad, y nos pide confianza en el futuro cuando ya lo comprometimos para llegar al viernes. Por ende, cuando el discurso oficial explica la caída del consumo como un cambio de hábitos, lo presenta como una decisión de las personas cuando lo que falta es dinero en el bolsillo.

¡Psicopateada al palo! El poder no se hace cargo del problema, y acá vuelve la palabra alemana que rescata Lazzarato: deuda y culpa. Si el país mejora y a mí no me alcanza, la deuda se vive como culpa individual, en soledad, frente al resumen de la tarjeta.

Y esta hipoteca también afecta la manera en que participamos de la vida democrática. Una persona endeudada tiene menos margen para rechazar un trabajo abusivo, para reclamar un aumento, para sumarse a una protesta que le cueste un día de pago o para pensar la política más allá de la urgencia.

La deuda disciplina sin necesidad de dar órdenes, cada vencimiento nos recuerda qué no conviene arriesgar y qué conviene callar. Una sociedad que vive pagando lo que ya gastó tiene poco tiempo para discutir hacia dónde quiere ir.

Entonces ¿qué futuro se puede proyectar cuando ese futuro ya está hipotecado? Yo creo que el primer paso es devolverle a la deuda su dimensión pública. Lo que en cada casa se vive como un fracaso personal es la situación de dos de cada tres argentinos/as, que no llegan al día 20, y eso la convierte en un problema político que merece nombre, debate y respuesta.

El ministro nos pide mirar el largo plazo. A ver “campeón”, con gusto lo haríamos, pero el futuro lo tenemos firmado en cuotas, y cuando vivimos pendientes del vencimiento y de si me alcanza, solo miramos hacia adelante para ver cuándo vence el próximo.