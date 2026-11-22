--Buen día, Juan. Hermosa mañana, ¿verdad?

--Hola José Luis, Felicitaciones, nada que decir, hicieron un partido excelente en Colombia, aunque aclaremos que esto sería una especie de premio consuelo porque lo que en realidad quieren es la Libertadores.

--Va a ser muy difícil ganar todo lo que nos queda disputar este año, pero los muchachos se van a jugar enteros, de eso no tengas dudas. Veremos qué pasa con la Copa en 2027. Lo bueno es que sin CEOs de saco y corbata que se creen dirigentes del Rea Madrid, y sin gastar una fortuna, este año ya ganamos bastante.

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--No empecemos con las agresiones...

--Para nada, valoro que hayas venido en un día como hoy, no debe ser nada fácil, je, je. ¿Pediste los primeros cortados?

--Sí. Sentate, que todavía estás a tiempo de arrepentirte. Acabo de ver la carta.

--¿Otra vez Tito aumentó?

--No sé. La última vez pagaste vos y tuve la delicadeza de no mirar.

--Ja, ja. Qué considerado. ¿Y qué estabas leyendo?

---Que la inflación de octubre fue del 2,2%. En septiembre había sido del 1,9%. Veníamos mirando si bajaba de dos y ahora volvimos a mirar cuánto subió de dos.

--Yo esta semana entré a un negocio y me ofrecieron descuento por pagar en efectivo. Después fui a otro y me dieron seis cuotas. Salí de los dos sin comprar nada.

--¿Estabas comparando precios?

--Estaba esperando cobrar, Juan.

--Bueno, esa parte a veces queda afuera de la discusión. Yo puedo festejar que un precio suba menos. Ahora, si tengo el negocio y no vendo, a fin de mes me preocupa más la caja que el índice.

--A propósito de cuentas, Juan, yo abrí el diario para ver qué pasa con el Presupuesto 2027 y me encontré con otra pelea por las PASO. ¿El Gobierno quiere suspenderlas para el año que viene o sacarlas del todo?

--Ahí está parte de la discusión. Suspenderlas sería dejarlas de lado para la elección de 2027. Derogarlas sería directamente sacar las primarias abiertas del calendario electoral.

--¿Y si no hay PASO, quién elige a los candidatos?

--Cada partido o alianza tendría que resolverlo. Puede hacer una interna propia o acordar una lista. Con las PASO, vos podés votar entre las listas que compiten dentro de un mismo espacio, aunque no estés afiliado.

--Y mientras discuten eso, Milei y Cavallo volvieron a pelearse por la deuda de los años ochenta.

--Yo estaba tratando de entender cómo vamos a pagar los vencimientos de 2027 y terminé leyendo quién estatizó qué en 1982. A este paso, para ponerme al día con la economía voy a tener que buscar los diarios que guardaba mi viejo.

--Che. ¿Viste que Trump, Xi Jinping y Putin se juntaron en Shenzhen? Hablaron de Ucrania y de armas nucleares. Yo esperaba algún anuncio, pero se fueron sin un acuerdo de fondo.

--Yo a Trump lo imagino pidiéndole un descuento a Tito. A Xi, ofreciéndole financiar la cafetera. Y a Putin, eligiendo la silla desde donde se ve la puerta.

--¿Y nosotros? ¿Podemos llevarnos bien con Washington y seguir vendiéndole a Pekín?

--Claro. Si en Washington me dan un abrazo y en Pekín me compran un barco de soja, vuelvo contento con las dos cosas. Cuando tenga que pagar el descubierto, sé cuál de las dos voy a llevar al banco.

--Bueno, creo que ya es hora de arrancar con nuestros acostumbrados temas locales, ¿no?

--Dale, creo que un tema que nos dejó la semana fue el del ex Centro de Compras de Colón de la Coope, en Colón y Brown.

--Terrible, aunque confieso que me imaginaba un panorama semejante, sobre todo porque está abandonado desde hace más de 20 años. Acordate que semanas atrás dijimos que ese era uno de los edificios críticos del centro en cuanto a la proliferación de palomas.

--Si, pero es una pena ver cómo se ha venido deteriorando desde que la Coope lo dejó de alquilar. El otro día escuché en LU2 a Nicolás Vitalini, abogado de Construcenter SA, la sociedad titular del edificio, diciendo que los propietarios buscan recuperar el edificio. Incluso negaron que lo hayan puesto en venta.

--Mmm… ¿Recuperar?

--Y sí, tenés razón. Suena medio raro que justo ahora que la Muni decidió avanzar a pleno y darle un corte al peligro que supone, como dijo el intendente, un inmueble con gran carga bacteriológica y riesgo ambiental, ahora se quiera avanzar con la recuperación.

--Lo que es seguro es que todo este tema del saneamiento no les va a salir muy barato a los propietarios, que no pusieron un mango desde hace siglos. Y ni hablar de una recuperación. Con solo pasar por la esquina te das cuenta del estado deplorable en que se encuentra lo que alguna vez fue el Gran Hotel Atlántico.

--Coincido, y seguramente no será el único inmueble a intervenir, pero dejemos este tema de lado y largá alguna novedad de peso. Algo que rompa con la monotonía dominguera.

--Dale, pero sigo con los hoteles.

--¿Con los hoteles?

--Sí. Escuchá bien porque esta es muy grosa. Me dicen que se va a construir un Hilton en Bahía y que atrás de esta iniciativa estaría un empresario local muy conocido..

--¡Apaaa! Tremendo.

--Si. Vos querías algo fuerte, ¿no? Bueno, acá lo tenés. Este sería un hotel de la prestigiosa cadena estadunidense Hampton Inn by Hilton. Pero me llama la atención que no me preguntes dónde estará ubicado.

--Justo te lo iba a preguntar. Tirá toda la data que tengas.

--Ok. Parece ser lo van a construir en Sarmiento al 1200, vereda par, con 10 pisos y 100 habitaciones, 60 cocheras, restaurante, gimnasio. Ah me olvidaba, están pensando en un rooftop.

--¡Ah, bueno! ¿No es mejor decir terraza con un bar o algo así?

--Ja, ja, es que trato de darte todos los datos tal cual me los pasaron.

--¿Fecha?

--La idea es comenzar a construirlo a principios de 2027, con un plazo de obra de 30 meses.

--Bueno, empezaste a full hoy, Juancho. ¿Podrás mantener la vara tan alta?

--Yo creo que eso es una gran noticia, pero tengo otra que hace tiempo la vengo guardando y ya es hora de compartirla. No es linda, pero sí les va a interesar a muchos.

--Avanti.

--Me dicen que está cada vez más comprometida la situación económica y financiera de un exfuncionario municipal que se dedica al rubro ferretería y panadería / confitería.

--¿Uno que, junto a un par de socios, tiene varios locales en la ciudad, incluso en el exshopping Paseo del Sol?

--Y… No me pidas, demasiada data. Esto lo sé hace tiempo, pero como el tema viene escalando se me hace imposible no contártelo. Mis fuentes me aseguran que la situación es grave, ya que estaría amenazando a sus acreedores con presentar convocatoria.

--¿Muchos acreedores?

--No tengo los datos finitos, pero al día de hoy esa sociedad tendría más de 150 cheques rechazados, por unos 170 / 180 palitos.

--¡Uff! Bueno, bajemos un cambio. ¿Fuiste a la jornada que organizó el Instituto Petroquímico Argentino en la UNS?

--No, no pude ir, pero obviamente me pasaron mucha info.

--Realmente fue una muy buena decisión comenzar con este tipo de espacios para abordar lo que se viene en materia de inversiones y el potencial bahiense.

--Sí. Según me contaron, esto comenzó a gestarse hace más de un año en el seno de la Cámara Química y el IPA por sugerencia de Guillermo Petracci, quien junto a líderes de la Unión Industrial de Bahía Blanca y la Cámara de Permisionarios soñaron este evento para contarle al país que Bahía es palabras mayores en la industria petroquímica y que tenemos tantas o más oportunidades de desarrollo que Neuquén o Río Negro.

--Ojalá así sea. Bueno, pedimos otro par de cortados y seguimos con más novedades. ¿Mantenés la vara alta o ya vamos decayendo?

--Sigo a full, José Luis, ja, ja.

--Dale, ¿qué más trajiste?

--Me comentaron que la firma dedicada a la venta de helados que nació en el 2000 en la ciudad de Córdoba, y hoy es la mayor cadena de heladerías de Latinoamérica, alquiló amplias instalaciones en Bahía para establecer una base logística destinada a una extensa región.

--Y… pensá que en el distrito local ya deben andar cerca de las 20 sucursales.

--Por eso lo que te acabo de comentar. Me dicen que las instalaciones están en calle 13 de Junio, muy cerca de El Cholo, donde los últimos años ha venido creciendo una especie de parque logístico. Si nunca pasaste por esa zona, date una vuelta, te vas a sorprender.

Imagen Google Maps

--Ok. ¿Qué más?

--No sé si te acordás que el año pasado me escribió una mujer a mi correo jflorin@lanueva.com contándome que su nieto, con mucho esfuerzo, abría una casa de café en la primera cuadra de calle Dorrego.

--Sí, claro, me acuerdo, donde supo funcionar otro con nombre alemán.

--Bueno, ahora está en venta el fondo de comercio y lo vende la inmobiliaria de una exdiputada.

--Hablando de ex. Ahora te tiro un dato yo.

--Bien, José Luis. Te escucho.

--Un exfutbolista local, tricolor, muy conocido, junto a su esposa, tienen un negocio en Bahía que arrancó como un showroom en Alsina 19 y hace tres años funciona en amplio local de Las Heras 124, piso 1.

--Donde estaba Aerolíneas Argentinas.

--Justo arriba. Allí venden indumentaria femenina, calzados y accesorios. Y hace un año también abrieron en Monte Hermoso, en la peatonal Dorrego, justo frente al anfiteatro.

--Bien, pero andá al grano.

--Si, acá viene lo que te quiero contar. Ahora, a fin de noviembre, van a abrir en Garibaldi al 200 un local de 2 pisos. Como dato de color, te cuento que el negocio es reconocido por la mariposa negra de su logo.

--Impecable, pero dejame que te comente algo, porque tengo versiones encontradas.

--Claro, decime.

--El domingo pasado te comenté que cierra la sucursal del bazar Cerezas, de calle Brown al 200. Y te dije que, si bien no lo tenía confirmado, aparentemente iba un bazar chino.

--Sí, igual no te jugaste mucho. Donde se desocupa un local grande en el centro va un bazar chino.

--Ja, ja. Bueno, ahora me dicen que va una casa de juegos infantiles, con minifutbol, camas elásticas y un lugar para festejar cumpleaños, etc.

--Bien, esperemos a ver qué abre allí, entonces.

--Sí, y hablando de aperturas, el chef Juani Calvo abrió su restaurante, a puertas cerradas, en Alem y Uruguay. Así que andá haciendo tu reserva.

--Anotado, Juan.

--Bueno, y atenti con este tema. En una de esas, para abril de 2027 comienza a volar entre Buenos Aires y Bahía la empresa JetSMART, firma fundada en 2016 en Chile.

--Es una empresa que ha venido creciendo bastante...

--Correcto. Superó los 17 millones de pasajeros transportados en el país y proyecta superar los 20 aviones operativos localmente para este verano. Recientemente inauguró la ruta Buenos Aires–San Juan y sumó destinos como Posadas, Jujuy, Santiago del Estero y conexiones directas a Brasil y el Caribe.

--Bueno, va a ser una opción concreta. Ahora hay un monopolio que muchas veces ningunea a Bahía, cambiando horarios.

--Y aplicando una tarifa por momentos muy excesiva.

--Bien, Juan, se ve que hiciste los deberes. Trajiste data de primera. Eso sí, hoy no hablaste de nuevos locales en los barrios, je, je. ¿Algo antes de irnos?

--Tenés razón. Nos falta el proyecto comercial lejos del centro de cada domingo. Así que escuchá: la firma de piscinas, riego y calefacción, que estaba en Sarmiento y Fuerte Argentino compró hace tiempo casi una manzana en Parera al 2900.

--Si, levantaron un gran local comercial.

--Claro, y ahora, sobre Cambaceres, frente al predio de la escuelita del gallego Palacios y de las canchas de pádel de su hijo Rodrigo, están levantando un complejo de 12 locales comerciales y 12 oficinas, en dos plantas.

--Increíble la cantidad de proyectos comerciales que están marcha en los barrios. Che, estamos por irnos y no hablamos nada de la FISA.

--Tenés razón, si no fuiste todavía tenés tiempo hasta mañana. Realmente está muy linda, con más de 200 expositores y una variada agenda de actividades.

--Anotado, voy a ver si me puedo dar una vuelta, ¿Zarpamos?

--Dale, pero antes déjame mandarle saludos a Eduardo Schwerdt, que acaba de cumplir 40 años con su agencia de viajes.

--Ok. Felicitaciones. Nos vemos el próximo domingo, Juan.

--Chau, hasta la semana que viene, José Luis.