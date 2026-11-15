León XIV: un rugido necesario

La visita de León XIV a Argentina despertó una expectativa que iba mucho más allá de lo religioso. Tal vez porque gran parte de nuestro país sentía que había quedado una deuda pendiente, que era la visita de Francisco, nuestro Papa, que nunca regresó a su tierra. Pero también porque todavía sobrevolaba una pregunta sobre qué podíamos esperar del sumo pontífice.

No fueron pocos quienes se preguntaron si León continuaría el camino de Francisco. El arzobispo Jorge García Cuerva se encargó de recordar, en reiteradas oportunidades, que no era el sucesor de Francisco, sino de Pedro. Una precisión eclesiástica que no alcanzaba para despejar las dudas sobre el rumbo que tomaría este pontificado.

Y llegó León. Con un estilo muy diferente al de aquel Papa argentino, espontáneo y cercano, que nos había acostumbrado a un modo de hablar sin demasiadas vueltas. León tiene otro registro. Una voz tenue, un tono pausado, una manera serena de expresarse. Y, sin embargo, sus palabras tuvieron una contundencia que difícilmente pueda pasar inadvertida, mucho menos olvidarse.

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En un país donde hasta el Presidente se autopercibe león y suele recurrir al rugido como forma de comunicación, apareció otro León para demostrar que la firmeza no necesita levantar la voz.

Y este León rugió, con un discurso potente.

En el Palacio Libertad dejó una de las definiciones más importantes de su visita, cuando dijo que la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Una afirmación que recupera aquella preocupación de Francisco por una economía con rostro humano y que permite reconocer una continuidad entre ambos pontificados.

Pero León fue más allá de una definición económica. Habló de quienes trabajan y no llegan a cubrir las necesidades de sus hogares, de los jóvenes que deben abandonar su tierra para cumplir sus sueños, de los adultos mayores, de la discapacidad, de la educación, de la universidad y de la investigación.

En la misa del Monumento de los Españoles, entre quienes llevaban la ofrenda, un chico con síndrome de Down se acercó y abrazó a León de manera espontánea, y lo recibió y lo sostuvo en ese abrazo. Ese gesto conmovió, porque le puso cuerpo a lo que había dicho la noche anterior en el Palacio Libertad y a lo que había compartido esa misma mañana en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

León XIV no hizo una enumeración de problemas sociales, sino que en cada una de esas referencias apareció la misma concepción, la idea de que las personas no pueden quedar subordinadas a las decisiones del poder.

Y también recordó algo que suele olvidarse, que quien ejerce la autoridad debe reconocer los límites del poder que le fue confiado.

Entonces desde la Psicología Política me pregunto si la dirigencia política, de todos los espacios, será capaz de recoger el guante.

Porque no se trata de producir esperanza mediante discursos, sino de ofrecer razones concretas para recuperarla. Cuando trabajar no alcanza, cuando estudiar no garantiza oportunidades y cuando proyectar un futuro se vuelve una incertidumbre permanente, se deterioran las expectativas, la confianza en las instituciones y el sentido de pertenencia a una comunidad.

Mientras algunos insisten en sostener que la Iglesia no debe intervenir en política, convendría distinguir lo político de lo partidario. Hablar de dignidad humana, democracia, desigualdad o límites al poder es hablar de política, aunque no se levanten banderas partidarias.

Durante esta visita hubo dos expresiones que escuché una y otra vez entre la gente: “unión” y “estar mejor”. Dos deseos aparentemente sencillos que, sin embargo, dicen mucho sobre las necesidades de una sociedad.

La unión no significa pensar todos lo mismo ni eliminar las diferencias. Significa lo que Su Santidad pidió en el Palacio Libertad, que es reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino. Y estar mejor no implica solamente mejorar los ingresos, sino recuperar la posibilidad de imaginar un mañana.

León XIV vino a bendecir a la gente y a recordarle los límites al poder. Trajo de la periferia al centro de la escena a todos aquellos de los que habló en el Palacio Libertad. Puso la dignidad humana en el centro y al poder lo interpela.

Y cuando termine la visita, se apaguen las cámaras y cada uno regrese a sus actividades, el guante va a seguir ahí, esperando que alguien lo recoja.

León puso en palabras (rugió) lo que gran parte del pueblo siente, y seguramente ese mismo pueblo lo va a reclamar.