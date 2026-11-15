Movimiento por las grandes inversiones, un bahiense en los Grammys y aperturas y cierres de negocios en Bahía

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? ¿Fuiste a ver al Papa?

--No, no pude, ya estamos en el tramo final del año y los compromisos aumentan.

--¡Qué pena! En una de esas los ayudaba a ganar algo, je, je.

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--No empieces con los golpes bajos, José Luis. Dale, pedite los primeros cortados y arranquemos. Empezá por donde quieras.

--Sos rápido para irte por las ramas, ¿eh? Bueno, como dijo el Papa, no hay que hacer leña del árbol caído.

--Ja, ja, no dijo eso. Pero qué cantidad de gente movilizó. Tremendo. Y dejó varios mensajes para pensar. Por ejemplo: reconciliarnos, cuidar al otro y prestar atención a quienes peor la pasan.

--Ahora falta que eso dure más que las fotos.

--Sobre todo entre los dirigentes. Escucharon el llamado a la unidad y ya volvieron a las internas.

--Pero veo que en el Gobierno quieren terminarlas.

--Las elecciones internas, José Luis. Las otras están en plena producción.

--Lo decís por Martín Menem y Patricia Bullrich.

--Claro. Menem quiere que el Senado avance con la suspensión de las PASO y le puso un plazo de dos semanas.

--Desde Diputados los plazos del Senado deben parecer mucho más fáciles de cumplir.

--Como cuando vos me decís que baje de peso mientras pedís otra medialuna.

--No mezcles cuestiones institucionales con asuntos de panadería. ¿Y Patricia qué dice?

--Niega que esté frenando el proyecto. El problema sigue siendo reunir los votos. Y Menem aclaró que lo de las dos semanas era una simple expresión de deseo.

--Entonces habrá que tener fe.

--¿En que suspendan las PASO?

--En que les quede algo de lo que escucharon al Papa.

--Ja, ja, tal cual. Bueno, para romper un poco la monotonía de tener que tirar siempre novedades locales yo, te cedo el privilegio de comenzar a llenar esta mesa de café con info de la buena. ¿Te animás?

--Bueno, me agarraste con la guardia baja, pero tengo algo que te va a sorprender. ¿Vos sabías que un joven músico bahiense estuvo nominado a los Latin Grammy que se entregaron días atrás en Las Vegas, Estados Unidos?

--No, para nada. Contame.

--Se trata de Juan Ignacio “Murci” Bouscayrol, reconocido principalmente por crear música original para series y películas de gran éxito. Para que te hagas una idea, compuso la música original de éxitos como El Marginal (Netflix), En el barro y su secuela En el barro 2 (Netflix), e Inadaptada (Paramount+).

--Y sí, no hay dudas de que talento le sobra.

--Tal cual, fijate que también realizó la banda sonora de películas argentinas como Tan de repente (dirigida por Diego Lerman), La sangre brota (Pablo Fendrik), Lengua materna (Liliana Paolinelli) y En la mira (HBO Max).

--Bueno, veo que el arte no es mi fuerte, seguime contando.

--Dale. Fue nominado en la categoría Mejor Música para Medios Visuales por la banda sonora de Amor Animal, una serie de drama musical y romance estrenada en Prime Video en marzo de este año. Finalmente, este guitarrista surgido en el barrio Universitario no ganó, pero quién le quita el mérito de haber quedado ternado entre grandes.

--Bien, José Luis, linda historia para un domingo. Y felicitaciones a Murci, seguramente pronto tendremos noticias de nuevos éxitos.

--Gracias, Juan, pero ahora te toca a vos. Y te aviso que ya me enteré que la inflación subió de 1,9% a 2,2% en octubre. Así que tirá algo que sacuda la modorra dominguera.

--Mirá, yo creo que un tema a seguir muy de cerca es el de las grandes inversiones privadas en Bahía porque ya están haciendo bastante ruido.

--Contame.

--Te tiro un ejemplo. Me dijeron que un conocido empresario bahiense, vinculado a la venta de combustibles, alquiló a una empresa de grúas una hectárea pegada al predio de TGS.

--Sí, me ubico, frente a Cerri.

--Exacto. Bueno, me dicen que Marcelo se la alquiló a Coamtra, una empresa argentina líder en ingeniería de movimientos, transporte superpesado e izajes de gran envergadura. Te comento esto porque, previendo lo que se viene, esta importante firma se establece en la ciudad.

--Algo hablamos un par de domingos atrás sobre el tema de la demanda de plazas para profesionales y operarios de distintas empresas.

--Así es. Y escuchá este dato: Loma Negra, la principal empresa productora de cemento del país, alquiló un terreno en esa zona porque no da abasto con el cemento y, de hecho, va a trabajar con cementeras locales porque no le va a alcanzar la producción.

--Está bueno el dato porque muchas veces uno no alcanza a dimensionar lo que se viene. Estamos hablando de un movimiento muy importante y ojalá la ciudad esté preparada.

--¿A qué te referís?

--A todo. Pensá que estamos hablando de miles y miles de personas que van a trabajar, más un número enorme de máquinas pesadas, camiones, etc, etc.

--Bueno, por suerte, la Muni acaba de anunciar que se adjudicó la reparación del ex Camino Sesquicentenario–El Cholo, porque si ahora está detonado, no quiero pensar qué pasará con semejante movimiento extra.

--Claro, ni hablar, a eso me refería. Se vienen cuatro años a todo vapor, con obras muy grandes: TGS en Galván y Cerri, Pampa Energía (Ingeniero White), Dreyfus (Galván) y muy probablemente otra planta de Profertil, junto a la actual. Por eso, la obra de Sesquicentenario–El Cholo es clave y ojalá la reparación comience, como se anunció, dentro de un mes.

--Vi que se la adjudicaron a la empresa local Ingeniería y Arquitectura.

--Exacto, así que lo felicitamos a nuestro amigo Fabián. De hecho, no se puede quejar porque también ganó la construcción el nuevo muelle de Cerri y una obra vial en la Ruta Nacional 22, entre el puente sobre el río Colorado y la intersección con la Ruta Nacional 251 que va a Conesa, en la provincia de Río Negro, lo que demuestra la competitividad de las empresas locales.

Paso Urbano - El Cholo

--Bueno, si hay asado para festejar nos anotamos.

--Parece que Garrone no pierde las mañas. ¡Te anotás en todas, José Luis, no tenés límites!

--Ja, ja, era un chiste. Dale, seguí con más info. Qué panorama diferente el que impera en estos sectores con relación al comercio local, ¿no? Sobre todo en esta época del año, donde muchos negocios y pymes hacen números para poder afrontar el pago del medio aguinaldo.

--Sí, claro, muy distinto. Bueno, la idea era comentar temas positivos, pero solito nos metiste en los problemas de la economía.

--Ojo, la queja es un deporte argentino, pero la realidad indica que muchas cosas están cambiando y que adaptarse al nuevo contexto cuesta muchísimo.

--Hablando de nuevas realidades, todos los domingos me hablás de un nuevo comercio chino. ¿Hoy es la excepción?

--Mmm... no. ¿Viste que cierra la sucursal del bazar Cerezas, de calle Brown al 200?

--No me digas que abren un bazar chino.

--Eso dicen, pegado al futuro local de Mostaza, pero aún no lo tengo confirmado. Sí te puedo decir que esa megahamburguesería abrirá en marzo de 2027 y no a fin de año, como había trascendido.

--Muchos cambios, Juan.

--Tal cual, pensá que en cualquier momento se desocupa la esquina de Villarino y Chiclana.

--¿Me estás hablando de la mueblería? Hace una pila de años que está en ese lugar.

--No vi ningún cartel anunciándolo, pero me lo contó mi amigo Pablo, que es de confiar, cien por ciento. Te digo más: me comentó que se van del centro a la calle Pacífico al 2600. Así que acá tenés otro caso de un comercio que se muda a los barrios. Atenti con eso.

--Vos sabés que cuando me hablaste de los comercios chinos no pude evitar acordarme del incendio que afectó al bazar de Chiclana al 100. Por suerte la familia de origen asiático que residía en la planta alta está bien.

--Sí, y te comento que en Defensa Civil justo estaba Brian Lardet, personal municipal que fue bombero voluntario en White y Cerri y tuvo la valentía de rescatar a los chicos que estaban en la planta alta por fuera porque la escalera interna se había desmoronado.

--¿El local será demolido?

--Exacto, y con él se va un pedazo de la historia bahiense porque allí funcionó el mítico café Nº 1, inicialmente Sorocabana y luego, Bandeirantes, hasta que cerró, en 1997.

--Claro, desde la década del 40 convocaba en su barra de mármol, ovalada, a decenas de bahienses. El otro día hablamos de que estaba en venta el café La Rotonda, en Galerías Plaza, y ahora este, otro histórico lugar de encuentro bien bahiense.

--Bueno, me dieron ganas de otro cortado, así que dejemos de lado la nostalgia y mientras vos seguís con más novedades yo le voy pidiendo a Tito que nos traiga otro par.

--Ok. Esta es una confirmación de lo que te dije semanas atrás: donde estaba Calzados Virginia, en la primera cuadra de calle Donado, ahora abre un negocio de indumentaria femenina que se llama Salve María. Ah, y donde estaba Bazar Centro, en Chiclana 183, va un chino. Ya están remodelando y pusieron un cartel buscando empleados.

--¿Y algo alejado del centro? ¿Alguna data nueva?

--Esta te va a interesar. Me dicen que la Coope compró dos casas linderas, no sobre la avenida 14 de Julio, para generar algún tipo de ampliación en su sucursal de Millamapu. Fijate que este inmueble nos recuerda a otro comercio desaparecido, la cadena de supermercados Suma, que luego pasó a manos de la Coope en 2007.

--Bien. ¿Qué más?

--Te cuento que se vendió Joy Amoblamientos, la empresa que había fundado Freije, a comienzos de la década del 70.

--Buen dato. Seguí.

--No sé si te acordás, pero a fines de la década del 80 la firma es vendida y continúa funcionando hasta 2014, aproximadamente, año en que cierra sus puertas. Posteriormente la marca, debido a su arraigo en la ciudad, es continuada por la familia Moreno, aunque esa empresa habría sufrido una modificación en la participación de los integrantes de la familia.

--Me acuerdo cuando se incendió la fábrica de calle Artigas al 1800. A propósito, ¿qué es de la vida del Colo del Noroeste? Está muy perdido.

--Suele perderse. En eso tenés razón, pero ahora estuvo buscando información del barrio, y me contó que en la esquina de Don Bosco y Entre Ríos, cuyo comprador te tiré hace un tiempo, hay cambios importantes.

--¿A ver?

--Demolieron todo y la idea es comenzar a construir locales comerciales, similares a los que están enfrente, próximos a ser inaugurados. Pero me pasó más data.

--¿Qué te dijo?

--Me comentó que los dueños del supermercado chino que está en Don Bosco al 1200 ya no alquilan más, llegaron a un acuerdo con sus dueños y ahora son propietarios.

--Hablando de transacciones inmobiliarias, ¿conseguiste algún dato más sobre la venta de un importante salón comercial, dividido en dos locales, que me comentaste el domingo pasado?

--Sí, el de Brown al 500, donde estaba la distribuidora Puertas del Sur y una firma de logística. Bueno, ahora me dicen que se hizo la entrega formal y lo compró una importantísima droguería de la ciudad.

--Ok. ¿Algo más?

--Dos conflictos. El primero tiene que ver con uno de los más grandes clubes de la ciudad: parece que ha dejado algunas cuentas pendientes.

--¡Epa!

--Así es. A mi correo jflorin@lanueva.com, que de paso te cuento que me ha andado bastante mal y he perdido algunos mensajes, me escribió Juan Pablo M., titular de un local de comidas de calle Alvarado al 100 y me contó que tiempo atrás se presentó gente de la comisión de básquet de esa entidad deportiva con el fin de solicitar una cuenta corriente para darle de comer al plantel.

--Bien, seguí.

--El tema es que retiraban la comida durante 15 días, y en el plazo de los 15 días siguientes tenían que hacer el pago vía transferencia. Tras pedirles varias veces el pago, dijeron que cerraban la cuenta corriente porque les parecía caro el valor. Y parece ser que les hicieron la misma opereta a la gente de la cantina del Club Independiente y a otros locales más. Ojalá todo se haya arreglado, pero te lo comento para que muchos estén prevenidos.

--Sí, claro, me parece muy bien. ¿Y el otro tema conflictivo?

--Este tiene que ver con las piletas en los edificios y la obligación de contar con bañeros.

--Me imagino, problema en puerta.

--Sí, muchos. Por ejemplo, en un moderno edificio de calle General Paz al 400 la cosa está que arde porque el bañero insumiría el pago de unos 60 mil pesos más de expensas a cada propietario y hay quienes quieren pagarlo porque compraron o alquilan por la pileta, y otros que tienen varias unidades como inversión y pretenden tapar la piscina.

--Me imagino, dame más detalles.

--El otro día, sobre 68 departamentos, fueron menos de 25 a la “asamblea”, se votó y finalmente se decidió abrir la pileta, sin guardavidas. Pero ahí no termina todo, me dicen que los que no fueron están “rompiendo” para que no se abra. Incluso quieren hacer un escrito para deslindar responsabilidades. Y parece que son varios los edificios que ya abrieron la pileta sin guardavidas.

--Dale, sigamos.

--Para vos que andás siempre por el puerto, te cuento que se conocieron las cinco iniciativas ganadoras de la décima edición del Presupuesto Participativo de Dow, que este año destinó 105 millones de pesos.

--¿Y cuales fueron los ganadores?

--Con 30 palitos se impusieron en la votación el proyecto para instalar juegos en el patio del Jardín 905 y la reparación del techo del estadio del club Comercial, mientras que se destinarán 15 millones a poner aires acondicionados en aulas de la Escuela 13, la creación de un salón multiespacio en la Agrupación de Scouts Pilling y la compra de sillas, un proyector y un contenedor de uso diario en La Siempre Verde.

--Che, decime: ¿Puede ser que pronto será el aniversario del shopping? Seguro vos sabés.

--Sí, este miércoles 18 celebra sus 28 años. Será un día lleno de propuestas para festejar. Habrá hasta un 25% de descuento con la tarjeta del BBPS en locales adheridos, raspaditas con regalos por compra, sorpresas y muchas actividades para compartir en familia.

--Buen dato. ¿Qué más tenés?

--Se vienen las II Jornadas de Olivicultura y Salud 2026 “Cultivar para sanar”. Te lo menciono porque se trata el primer evento en Argentina que conecta agricultura y medicina de forma estructural.

--Bien, pásame día, horarios, lugar, étc.

--El martes 24 es mañana y tarde en las instalaciones de la UNS de Rondeau 29 y el miércoles 25, mañana y mediodía, en la zona de Cabildo. Te cuento que me crucé con el doctor Víctor Serafini y me contó que conferencias muy interesantes sobre biología del suelo y salud humana, eje intestino – metabolismo, diseño agrotecnológico de alimentos funcionales y herramientas financieras para la salud previsional. Todo, muy, pero muy, recomendable.

--Veo. ¿Y quién las organiza?

--Departamento de Ciencias de la UNS, Conicet y Cooperativa Olivícola Patagonia de Cabildo.

--¿Algo cultural para ir cerrando?

--Sí, el jueves, en un acto desarrollado en la Dante Alighieri, y frente a una numerosa cantidad de público, fue presentado el libro de nuestro amigo Sandro Abate Poemas a Tommaso. La poesía homoerótica del artista divino.

--Bueno, felicitaciones al “Tano”, es que es doctor en Letras, investigador del Conicet y docente de la UNS, pero contame un poco de qué se trata la obra.

--No es lo mío, pero el volumen reúne -por primera vez- la totalidad de los poemas dedicados por Miguel Angel Buonarroti a Tommaso dei Cavalieri, en una edición bilingüe, traducida al español por Sandro Abate.

--Impecable. Bueno, vamos levantando campamento, Juan.

--Dale, José Luis, zarpemos. Nos vemos el próximo domingo.

--Chau, hasta la semana que viene.