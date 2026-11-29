El uso de teléfonos celulares en las escuelas volvió a instalarse en el centro del debate educativo.

La provincia de Buenos Aires oficializó nuevas disposiciones que regulan la utilización de dispositivos digitales en los establecimientos de todos los niveles, tanto públicos como privados, y establecen restricciones durante la jornada escolar, salvo cuando exista una autorización docente para desarrollar actividades con objetivos pedagógicos.

La medida quedó formalizada con la publicación de las leyes aprobadas por la Legislatura bonaerense en el Boletín Oficial y forma parte de un conjunto de iniciativas que también contempla la prevención de la violencia digital y la promoción del bienestar socioemocional de los estudiantes.

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En particular, la modificación de la Ley Provincial de Educación establece que los alumnos de primaria y secundaria deberán utilizar dispositivos digitales únicamente con fines pedagógicos. En consecuencia, no podrán emplearlos durante las actividades escolares, excepto cuando exista un requerimiento o autorización explícita del docente.

La decisión vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede el ámbito escolar: ¿los teléfonos celulares deben mantenerse alejados de los alumnos durante las clases o es necesario enseñarles a utilizarlos de manera responsable? ¿Hasta qué punto las pantallas afectan la concentración, el aprendizaje y las relaciones personales?

Las opiniones de distintos profesionales muestran coincidencias sobre los riesgos de la hiperconectividad, aunque existen diferencias respecto de cuál es la mejor respuesta frente a esa realidad.

La atención, principal argumento

Entre quienes respaldan las limitaciones aparece el psicólogo Sebastián Ibarzábal, quien considera que la presencia permanente de los dispositivos representa una dificultad concreta para sostener la atención de los estudiantes.

"A los chicos en la actualidad les cuesta prestar atención, concentrarse, y no necesariamente porque tengan algún trastorno de déficit de atención, sino porque están acostumbrados a cambiar el foco constantemente, a saltar de un estímulo a otro y después, cuando se tienen que sentar por un período de tiempo y concentrarse en un tema o en resolver una consigna determinada se les complica", explicó el especialista.

El profesional dio su respaldo a las decisiones de las instituciones que optaron por retirar los teléfonos durante las clases y consideró que se trata de "una decisión inteligente después de muchos años en que los expertos vienen alertando de las implicancias que el uso de dispositivos podría tener en los chicos".

Una mirada similar planteó Gisela Rotblat, médica psiquiatra infantojuvenil, aunque prefiere hablar de restringir y limitar antes que de prohibir, más allá de que considera que la disponibilidad permanente de los aparatos dificulta su control.

El uso del celular, sostuvo, "no es favorable para el buen desempeño de los alumnos en el plano de la concentración y la socialización".

En esa línea, señaló que "los resultados que se fueron viendo (al restringir los dispositivos en el ámbito escolar) fueron muy positivos para el desempeño de los chicos en el aula y también a nivel de la sociabilización".

La psiquiatra, sin embargo, hizo una distinción importante: limitar el uso recreativo no significa excluir la tecnología de las propuestas educativas.

"Esto no es sinónimo de limitar el uso de la tecnología en el ámbito académico; se puede hacer uso de la tecnología y obviamente tiene sus beneficios, pero no el uso del celular de manera recreativa y como forma de comunicación entre los alumnos en el colegio", aclaró.

Establecer acuerdos y criterios claros

Desde la conducción del sistema educativo en la región, Claudio Martini, jefe de la Región Educativa 22, coincidió en que el celular representa un factor de distracción para los alumnos, aunque consideró que su utilización también puede resultar valiosa cuando responde a una planificación docente.

"El celular es un distractor, de eso no hay dudas. Pero también, en algunas intervenciones pedagógicas, es una buena herramienta", señaló.

Para Martini, la discusión no debería centrarse exclusivamente en prohibir o permitir los dispositivos, sino en establecer pautas claras sobre cuándo y para qué utilizarlos. En ese sentido, destacó la importancia de los acuerdos pedagógicos entre docentes y estudiantes, así como de las normas de convivencia que construye cada institución.

"Prohibir por prohibir no sirve punitivamente. Pero sí es verdad que el celular se ha convertido en algunas situaciones en algo insostenible", advirtió.

El funcionario consideró que la nueva normativa provincial va en línea con criterios que ya se vienen trabajando desde el sistema educativo, al establecer que los dispositivos solamente pueden utilizarse con fines pedagógicos.

"Hay momentos que sí y momentos que no", resumió.

También remarcó que las realidades de cada establecimiento son diferentes y que las decisiones deben contemplar esas particularidades.

"Hay muchas variantes del uso o no del celular en diferentes escuelas en función también de cómo se trabaja este acuerdo de convivencia con la comunidad educativa", explicó.

Martini puso así el acento en la autoridad docente para ordenar la utilización de los dispositivos y en la necesidad de que las reglas sean conocidas y respetadas por toda la comunidad escolar.

Una experiencia y un debate

En Bahía Blanca, el tema ya forma parte de las discusiones de distintas comunidades educativas. A comienzos del ciclo lectivo 2026, varias instituciones comenzaron a implementar mecanismos para guardar los teléfonos durante las clases e incluso durante los recreos.

Romina Cavallo, referente de la Fundación Ser y Hacer, que trabaja sobre estas problemáticas, planteó que no existe una receta única para todos los establecimientos.

"No podemos tomar una medida igual para todos los colegios y decir 'prohibir sí o prohibir no'. Cada comunidad educativa es distinta", sostuvo.

La especialista también puso el foco en lo que sucede fuera del aula y en la importancia de recuperar los espacios de interacción presencial entre los alumnos.

"El celular invisibiliza y anestesia emociones. El recreo también es un momento formativo. Ahí el docente puede observar dinámicas, quién está aislado, quién es excluido, quién come solo", explicó.

En algunas instituciones, por ese motivo, comenzaron a analizar alternativas como los deportes, los juegos de mesa y los espacios de lectura para los momentos de descanso.

Cavallo también reconoció que existen realidades diferentes, especialmente en aquellos establecimientos donde los estudiantes no cuentan con otros recursos tecnológicos.

En esos casos, consideró que el teléfono puede habilitarse para una actividad puntual, siempre que exista una planificación y un objetivo educativo.

"No se trata de competir con la tecnología, sino de educar con la tecnología", resumió.

Desde una perspectiva institucional, Luis Soifer, quien se desempeñaba como jefe regional de Educación de Gestión Privada, también había defendido la construcción de acuerdos en cada establecimiento y la posibilidad de habilitar los dispositivos cuando exista una finalidad educativa concreta.

"No se trata de prohibir por prohibir, sino de acordar criterios que nos permitan habitar la escuela de una mejor manera", señaló.

Y agregó: "Ante una necesidad específica o una actividad diseñada con un propósito pedagógico claro, todo dispositivo que pueda aportar a la enseñanza y al aprendizaje es bienvenido".

Para Soifer, la discusión también tiene una dimensión cultural.

"El aprendizaje necesita de un estar, pero estar con atención", sostuvo al explicar que la escuela propone un tiempo diferente al de la inmediatez y la simultaneidad que caracterizan a los dispositivos digitales.

Reglas claras y acompañamiento

Una postura que busca integrar las distintas miradas es la de Florencia Alfie, psicóloga especializada en adolescentes y familia, quien considera que el problema no reside exclusivamente en el dispositivo, sino en la ausencia de criterios para utilizarlo.

"El celular no es el problema, sino la falta de reglas en el aula para el buen uso", sostuvo.

Para la profesional, cuando existe una finalidad pedagógica y el docente establece las pautas de utilización, el teléfono puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje. El inconveniente aparece cuando su presencia interfiere con las actividades escolares o se convierte en una fuente permanente de distracción.

La discusión también involucra a las familias. Desde Fundación Ser y Hacer, Cavallo advirtió sobre la necesidad de que los adultos acompañen las decisiones de las instituciones y eviten comunicarse con los chicos durante el horario de clases.

"Si el chico está en la escuela, la responsabilidad es de la escuela. También somos nosotros, los padres, los que tenemos que dejar de escribirles o llamarles en horario de clase", remarcó.

Así, mientras la nueva normativa bonaerense establece un marco más restrictivo para el uso de pantallas en las escuelas, las opiniones profesionales coinciden en que el desafío excede la regulación de un aparato.

La concentración, los vínculos, la convivencia y la formación de ciudadanos capaces de desenvolverse en entornos digitales aparecen como parte de una misma discusión.

La pregunta, en definitiva, no es solamente cuánto tiempo deben permanecer los celulares guardados, sino qué herramientas tendrán los estudiantes para aprender a convivir con una tecnología que seguirá formando parte de sus vidas.

Las advertencias

Sin embargo, no todos los especialistas consideran que retirar los teléfonos sea necesariamente la mejor respuesta. Algunos advierten que las restricciones pueden reducir las distracciones, pero no resuelven por sí mismas los problemas vinculados con los hábitos digitales ni garantizan mejores aprendizajes.

Andrea Goldin, investigadora del CONICET y del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella, es una de las voces que propone mirar el tema con mayor cautela.

"En la actualidad se prohíbe el uso de teléfonos celulares en ámbitos educativos de distintas partes del mundo, a pesar de que la evidencia existente aún no es concluyente. De hecho, los estudios controlados no parecen mostrar que la prohibición cambie los hábitos de los chicos", señaló en un análisis publicado por Chequeado.

La investigadora considera que el desafío no debería limitarse a retirar los aparatos, sino a incorporar herramientas que permitan comprender cómo funcionan y de qué manera afectan la atención.

"No hay que dejarse deslumbrar por las tecnologías, sino aprender a usarlas con objetivos pedagógicos claros, no que ellas nos usen a nosotros", planteó.

En otra entrevista, publicada por la Universidad Torcuato Di Tella, Goldin reconoció que existen situaciones en las que el celular puede resultar perjudicial y otras en las que puede convertirse en una herramienta educativa.

"En muchos casos, el celular es nocivo y es bueno que no se use, pero en otros casos, es interesante usarlo como herramienta pedagógica", explicó.

En ese sentido, consideró que la escuela constituye un ámbito propicio para aprender a realizar un uso crítico de las pantallas.

Una posición cercana sostiene Alejandro Artopoulos, sociólogo, profesor e investigador. El especialista cuestiona que la prohibición sea presentada como una solución automática frente a los problemas de salud mental de los adolescentes.

"La prohibición de los celulares es síntoma de un cambio político-cultural reactivo ante una epidemia de salud mental, en el contexto de la creciente anomia en familias y comunidades", expresó.

Su planteo apunta a diferenciar el uso de pantallas de la adicción a las redes sociales y a promover un cambio cultural que permita desarrollar hábitos digitales más saludables.

También Melina Masnatta, especialista en tecnología educativa, considera que el debate no debería quedar reducido a la posibilidad de prohibir o permitir los teléfonos.

"Si el sistema educativo fue históricamente la puerta al mundo, hoy esa puerta es la pantalla", señaló.

Y advirtió: "Trasladar evidencia sin contexto es un error. Más que discutir si prohibir o no, el desafío es preguntarnos cómo mediar el uso de la tecnología con criterios pedagógicos para mejorar la convivencia y los aprendizajes".