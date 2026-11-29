Una inversión superior a los 7.000 millones de pesos es la que proyecta realizar el Municipio para mejorar el sistema de drenaje pluvial y reducir el riesgo de inundaciones en cinco barrios de Bahía Blanca que sufrieron consecuencias particularmente graves durante la catástrofe del 7 de marzo de 2025.

Se trata de una de las intervenciones más importantes contempladas en el Plan Extraordinario de Reconstrucción Hidráulica, que comprende 13 obras prioritarias y busca dar respuesta a problemas históricos de escurrimiento en distintos sectores de la ciudad.

El intendente Federico Susbielles anunció que ya finalizaron los estudios técnicos correspondientes al proyecto, que beneficiará directamente a los barrios Patagonia, Millamapu, Las Acacias, Los Horneros y Patagonia Norte.

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La intervención contempla la construcción de un conducto principal que conectará el sector de la autovía Juan Pablo II y Sarmiento con un gran colector, además de una serie de trabajos complementarios en distintas calles.

El objetivo es mejorar la conducción de los caudales pluviales y evitar que se repitan situaciones de anegamiento como las registradas durante la inundación de marzo del año pasado.

Susbielles explicó que en ese sector confluyen dos importantes corrientes de agua: una proveniente de Patagonia y Millamapu y otra que llega desde aguas arriba del arroyo Napostá. La combinación de ambos caudales fue uno de los factores que agravaron las consecuencias de la catástrofe.

“Estamos estimando un plazo de obra que va a estar aproximadamente entre 18 y 20 meses porque es una obra importante y profunda. Son ese tipo de obras que lamentablemente no se hicieron en Bahía Blanca”, señaló el jefe comunal.

En cuanto al cronograma, anticipó que los pliegos estarán terminados dentro de los próximos 15 días y que, si no aparecen inconvenientes administrativos, los trabajos podrían comenzar dentro de los 60 días posteriores.

Un plan de 13 intervenciones

La obra se inscribe en un programa de reconstrucción hidráulica que contempla una inversión global superior a los 30.000 millones de pesos entre 2026 y 2027.

Los recursos provendrán de una contribución acordada con las principales empresas petroquímicas y cerealeras de la ciudad, en diciembre de 2025, como parte de un esquema de financiamiento destinado a atender las necesidades de infraestructura que dejó expuestas la inundación.

En ese sentido, Susbielles cuestionó la falta de planificación hidráulica que caracterizó el crecimiento urbano de Bahía Blanca durante décadas.

“La ciudad tenía dos problemas: por un lado, que nunca hicieron obras aguas arriba y, por otro lado, que en la ciudad nunca hubo un plan hidráulico. Nunca se estudiaron las subcuencas, la ciudad creció desordenadamente y se habilitaron loteos y viviendas en lugares que por pendientes no deberían haberse realizado”, sostuvo.

El intendente también defendió la decisión de priorizar este tipo de inversiones frente a otras demandas de infraestructura urbana.

“Si nosotros hubiéramos gastado 30 mil millones en hermosear, la verdad que estaríamos todos mucho más felices con Bahía, pero no hubiera sido serio. Bahía Blanca lo que necesita son obras hidráulicas”, remarcó.

Otras obras en marcha

En paralelo, el Municipio avanza con distintas intervenciones. Durante los primeros días de diciembre comenzarán los trabajos del desagüe pluvial de Láinez, en el sector de Rafael Obligado y Rincón, que ya fue adjudicado y tiene el contrato firmado.

También se informó que la intervención en calle Rizzo fue la primera en finalizar, mientras que las obras de General Daniel Cerri y Los Olivos estarán concluidas antes de fin de año. En Villa Mitre, por su parte, los trabajos avanzan de acuerdo con los plazos previstos.

A esto se suma el estudio integral de las cuencas superiores del Sauce Chico, Saladillo de García y Napostá, que el Municipio lleva adelante desde hace más de un año para determinar qué obras serán necesarias aguas arriba de la ciudad. Se espera contar con los resultados durante el primer trimestre de 2027.

“Si uno recorre los últimos 100 años de Bahía Blanca, nunca hubo tanta obra pública como en este momento, y yo creo que es para resaltar que la hacemos en el peor momento de obra pública nacional”, concluyó Susbielles.