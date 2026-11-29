Rosario Central venció por penales a Barracas Central (3-2) y se instaló en las semifinales del Torneo Clausura 2026.

El Canalla se medirá en semis ante Boca o Gimnasia en el Gigante de Arroyito.

El cotejo en los 90 minutos terminó 2 a 2 y se mantuvo en el tiempo suplementario.

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Nicolás Orsini, a los 14 minutos del primer tiempo, puso en ventaja al visitante.

Pero el local lo dio vuelta con los tantos de Agustín Sandez, en 34 de la primera parte, y Gastón Ávila, a los 21 de la segunda.

El gol del empate visitante fue de Facundo Mallo, en contra, en 42 del complemento.

En la definición desde los 12 pasos, para el Canalla anotaron Cervi, Pizarro y Giménez, mientras que los remates de Marcos Rubén y Julián Fernández fueron atajados por Marcelo Miño.

Para el Guapo sólo convirtieron Bruera y el ex Olimpo Capraro. Werner le contuvo los disparos a Candia y Porra, mientras que Di Martini lo erró.