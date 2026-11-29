Cipolletti venció esta tarde a Sarmiento de La Banda y se metió en la final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente a la Primera Nacional, donde cruzará con Olimpo o Douglas Haig.

El albinegro se impuso por 4 a 0 como local y ganó la serie tras el 0 a 0 en la ida.

Los goles del triunfo los anotaron los ex-Villa Mitre Nicolás Peralta (a los 47 minutos) y Víctor Manchafico -de penal- (67m.), Brandon Obregó (52m.) y Nicolás Trejo (78m.).

Además, a los 65 minutos el puntaltense Fernando Marcos expulsó a Axel Ochoa, quien cometió la mano que derivó en el penal del tercer tanto.

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Con esta victoria, el elenco rionegrino espera en la final por Olimpo o Douglas Haig, que definen la llave esta noche en Bahía.

Sea cual sea el rival, Cipolletti definirá la llave como local, aunque ya sin ventaja deportiva.

Previo a este triunfo el albinegro había llegado también a la final de la Zona Campeonato, donde cayó ante San Martín de Formosa por 2 a 0.

Ya en la etapa de la Reválida, Cipo dejó en el camino a Juventud Antoniana de Salta, al ganarle la llave por 4 a 0, 1 a 0 en la ida y 3 a 0 en la revancha.