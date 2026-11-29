El presidente Javier Milei felicitó este domingo al Partido Popular (PP) tras su amplio triunfo en las elecciones de España. “Ganó la libertad, perdió el socialismo”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

“La Libertad Avanza en España. Ganó la libertad, perdió el socialismo. Enormes felicitaciones a Núñez Feijóo y al PP por su victoria y a mi amigo Santi Abascal por el gran resultado de Vox. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad”, agregó el mandatario en su cuenta de X.

Y agregó: “España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!“.

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El PP sacó una amplia ventaja y lograría la mayoría con Vox para desplazar a Sánchez. El partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo consiguió más de 130 escaños.

El resultado implica un cambio político luego de ocho años de gobiernos del PSOE. En los comicios se registró una participación histórica.

La relación entre Milei y Sánchez está atravesada por diferencias ideológicas y enfrentamientos públicos desde el inicio de la gestión libertaria. (TN)