El Partido Popular (PP) y Vox superan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en España, fijada en 176 escaños, cuando ya se contabilizadon del 78,94% de los votos escrutados en las elecciones generales de este domingo.

​De acuerdo con el recuento provisional difundido hasta el momento en conferencia de prensa, el reparto de escaños se ubica de la siguiente manera: ​PP 135 diputados; ​PSOE 117; ​Vox 51; Frente Amplio 13; ​ERC 11; ​EH Bildu 7; y ​Junts 5.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez se dirigió a la sede del PSOE en Madrid, luego de perder la posibilidad de mantener el Ejecutivo ante la suma parlamentaria del bloque conformado por el PP y Vox. (NA)