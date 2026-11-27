Miguel Lamperti dejó una huella como jugador en el pádel mundial. Fotos: Archivo La Nueva y @lamperti.ml10

Miguel Lamperti le puso punto final a una de las etapas más importantes de su vida deportiva. El bahiense disputó esta semana en Acapulco su último partido en el circuito Premier Padel y se despidió como lo hizo durante más de dos décadas: compitiendo hasta la última pelota y rodeado del cariño de sus colegas y del público.

El cierre llegó el martes, en el México Major, donde junto a Octavio Álvarez cayó ante los españoles Enrique Goenaga y Guillermo Collado por 7-6 y 6-4, en una hora y 28 minutos de juego.

Pero la despedida de Lamperti tuvo un capítulo inesperado. El lunes, después de perder en la última ronda de la clasificación, el jugador de 48 años ya se había mostrado emocionado por el final de su recorrido en el máximo nivel. Sin embargo, la suerte le dio una última oportunidad: la pareja argentina ingresó al cuadro principal como "lucky loser" y pudo disputar un encuentro más.

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El destino quiso que ese último partido fuera en Acapulco, ciudad considerada la cuna del pádel. Y allí, "El Canoso de Bahía Blanca" como lo bautizaron cariñosamente, recibió una ovación que estuvo a la altura de su trayectoria.

Tras el encuentro, numerosos jugadores del circuito bajaron a la cancha para abrazarlo y compartir una foto junto a uno de los protagonistas más queridos de este deporte. Entre ellos estuvieron figuras como Arturo Coello, Agustín Tapia, Jon Sanz y Mike Yanguas, algunos de los grandes nombres de la actualidad que compartieron cancha con Lamperti y recibieron parte de su experiencia.

El público mexicano también se sumó al homenaje, con muestras de afecto y pedidos para que continuara compitiendo entre los mejores del mundo.

25 años en la élite

Nacido en Bahía Blanca en 1978, Lamperti atravesó distintas generaciones del pádel profesional. Fue protagonista de la transición entre el Padel Pro Tour, el World Padel Tour y la actual Premier Padel, manteniéndose durante más de 25 años en la elite internacional.

A lo largo de su carrera conquistó títulos en el circuito profesional y fue dos veces campeón mundial con la Selección Argentina, en 2014 y 2016.

El bahiense fue inspiración y ejemplo para miles de jugadores y jugadoras.

Su trayectoria también estuvo marcada por su capacidad para detectar talentos y acompañar el crecimiento de jóvenes jugadores. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Arturo Coello, quien compartió pareja con el bahiense en sus primeros pasos en el máximo nivel y luego se convirtió en uno de los mejores jugadores del planeta.

Lamperti no sólo dejó su sello por sus resultados. Su personalidad, su carisma, su estilo de juego y su permanente conexión con los simpatizantes lo transformaron en una figura reconocida y querida en todo el mundo.

En dupla con "Juani" Mieres, con quien se prometieron jugar un último torneo juntos el año próximo.

Con otro rol

Aunque Acapulco marcó su despedida de Premier Padel, el bahiense no anunció un retiro definitivo sino que continuará jugando algunos torneos del circuito FIP. También continuará con las exhibiciones y clínicas, mientras comienza a proyectar una nueva etapa vinculada a la formación de jugadores.

Su intención es dedicar tiempo a aprender el oficio de entrenador y transmitir todo lo que acumuló durante tantos años en la competencia.

Inclusive en su cuenta en Instagram dejó picando la pelota: ante un comentario de su compañero de los inicios en nuestra ciudad, Juan Ignacio Mieres, respondió que para el año que viene tienen algo pendiente, en relación a disputar un último torneo juntos.