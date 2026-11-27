El Gobierno convocará en las próximas horas a sesiones extraordinarias durante diciembre para darle continuidad a la actividad legislativa y definió una hoja de ruta que tiene al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional entre las principales iniciativas que buscará aprobar antes de fin de año.

Tras los triunfos en el Congreso de las últimas horas, la Casa Rosada apuesta a motorizar distintas iniciativas y fijó como prioritarias la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo y la sanción del Presupuesto 2027, ambas con media sanción durante el último jueves.

Asimismo, el listado incluye el Súper RIGI, la reforma del Régimen de Cabotaje y Marina Mercante y el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos.

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Durante la prórroga, que se extenderá durante diciembre, en principio, se tratarán también varios pliegos de jueces y diplomáticos y cambios a las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales.

No obstante, en el Gobierno remarcan que la sanción definitiva de la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, junto con los pliegos y las modificaciones al régimen de cabotaje, constituyen las prioridades centrales para lo que resta del 2026.

Entre las iniciativas del listado, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional supone mayor conflicto debido a que los aliados piden introducir modificaciones en el articulado, que ya fue sometido a cambios previos.

Su tratamiento, previsto para la semana pasada, debió ser postergado luego de que, por falta de quórum en Diputados, no lograra habilitarse.

El traspié abrió un nuevo capítulo de la interna entre Santiago Caputo, redactor del proyecto, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem. Desde el entorno del consultor apuntaron contra el dirigente karinista y le atribuyeron responsabilidad por la caída de la iniciativa.

En Balcarce 50 buscan aprovechar el envión y culminar el año de la forma más ordenada posible para encarar los desafíos electorales mejor posicionados. (Fuente: NA).