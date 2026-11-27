Inquietos ante un escenario de alerta por la alta acumulación hídrica y la creciente exposición a fenómenos climáticos extremos como El Niño, un grupo de intendentes bonaerenses se reunieron hoy con el gobernador Axel Kicillof en La Plata para coordinar acciones de prevención y recibieron casi medio centenar de kits de gestión del riesgo destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de los distritos.

Se trata de nuevos kits de equipamiento para enfrentar emergencias vinculadas a eventos meteorológicos en general y a El Niño en particular, junto con material destinado a unificar los criterios de actuación de los equipos municipales, según se indicó.

Cada kit cuenta con una motobomba, un generador eléctrico, gomones, catres, motosierras, podadoras de altura, motoguadañas, como así también indumentaria de trabajo y de protección.

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Estas iniciativas forman parte del plan integral que lleva adelante el Gobierno bonaerense frente al fenómeno de El Niño, que contempla el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico, la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, la preparación de los equipos de emergencia y el desarrollo de acciones de prevención en el ámbito rural.

Además, se presentó una guía denominada "claves para la gestión municipal del riesgo de lluvias intensas e inundaciones", un documento de orientación general para el abordaje de los gobiernos locales ante el fenómeno de El Niño. En tal sentido, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, trabaja sobre una batería de medidas que incluyen trabajos de prevención, una red de sensores de alerta temprana y una mayor articulación con los cuerpos de bomberos y los equipos de Defensa Civil.

Durante la jornada, se exhibió una Estación Meteorológica Automática (EMA), que permite acceder de manera libre a información precisa para anticipar eventos climáticos extremos. La Provincia cuenta con una red de 22 estaciones de estas características y proyecta instalar otras 13 en la región de la cuenca del río Reconquista.

"Estamos atravesando un año muy difícil, pero tenemos la decisión de sostener las obras hidráulicas y de drenaje que son fundamentales para prevenir inundaciones y proteger a las comunidades", sostuvo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.