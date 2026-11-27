La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó un nuevo video en sus redes sociales tras la jornada de jueves en el Senado en la que el oficialismo logró avanzar con varios proyectos, entre ellos, la media sanción de la suspensión de las PASO.

Al ritmo de “A mover el culo” de Illya Kuryaki, la senadora protagonizó un nuevo video enigmático en medio de las especulaciones sobre una eventual candidatura y en medio de tensiones con la cúpula del poder libertario.

“Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, sostuvo Bullrich eludiendo definir quién debería ser el candidato libertario.

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“Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones”, respondió a radio Mitre al ser consultada si acompañaría a Milei en una nueva candidatura presidencial o si buscaría competir por su cuenta.

El contexto de la sesión y la reacción de Bullrich

El oficialismo logró avanzar con distintos proyectos, entre ellos la media sanción de la suspensión de las PASO. El gesto de Bullrich se viralizó rápidamente y generó repercusiones en el ámbito político.

Durante la jornada, el Senado debatió iniciativas clave para el Gobierno. La suspensión de las PASO fue uno de los puntos centrales y consiguió el aval de la Cámara alta.

En ese marco, Bullrich optó por expresarse a través de sus redes sociales, donde compartió el video con su particular gesto, sumando un nuevo capítulo a la tensión política.