La senadora Patricia Bullrich en reunión de la Comisión de Acuerdos en el Salón Azul

Tras la media sanción del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, el Gobierno evalúa introducir modificaciones en el artículo 11, referido al financiamiento universitario, durante el debate en el Senado. Si los cambios prosperan, el proyecto deberá regresar a la Cámara Baja para una nueva revisión.

El artículo, que quedó incorporado en el capítulo 2 del proyecto, establece un financiamiento de 11 billones de pesos para las universidades. En Casa Rosada consideran que el esquema aprobado compromete el equilibrio fiscal, por lo que la mesa política ya trabaja en alternativas para intentar alcanzar un acuerdo.

La estrategia apunta a priorizar las negociaciones con los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y buscar un punto de consenso que permita modificar el texto antes de su aprobación definitiva. La posibilidad será uno de los temas que se profundizará en la próxima reunión de la mesa política, prevista para el martes, de cara a las sesiones extraordinarias.

"Hay que empezar a charlar con los radicales para llegar a un acuerdo", sostuvo una fuente legislativa, en referencia al bloque de 10 senadores que colaboró con el oficialismo durante el tratamiento de la reforma política.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El equipo negociador, integrado por Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca avanzar en conversaciones con los sectores aliados para evitar que el conflicto termine en un veto presidencial.

"La política es intentar construir un consenso sin la necesidad de llegar al veto", planteó un integrante de la mesa política.

El escenario se configuró durante la votación del jueves en Diputados, cuando el capítulo propuesto en el dictamen de mayoría del oficialismo fue rechazado por 121 votos a favor y 130 en contra. Luego se habilitó la votación del artículo equivalente del dictamen de minoría opositor, que fue aprobado con 138 votos afirmativos, 109 negativos y cuatro abstenciones.

Desde el oficialismo cuestionaron el alcance de la iniciativa aprobada y se mostraron dispuestos a negociar una alternativa. "Ellos saben que lo que se aprobó es un descalabro", expresó un dirigente libertario, que se mostró optimista ante la posibilidad de encontrar un punto intermedio, más cercano a los 9,5 billones de pesos, con la aprobación del Ministerio de Economía.

A menos de 24 horas de la jornada parlamentaria, el Poder Ejecutivo mantiene una perspectiva optimista sobre la hoja de ruta prevista para el período extraordinario y asegura que buscará cerrar el año de la manera más ordenada posible. (NA)