El exabogado de Laudelina Peña, José Alejandro Fernández Codazzi, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y sostuvo que existió un “pacto familiar” para ocultar que Loan Danilo Peña había sido atropellado por la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

Según el letrado, Laudelina le contó que hubo una reunión en la que participaron Macarena Peña (su hija), José Peña (padre de Loan), Camila Núñez y la abuela Catalina, donde se decidió no hablar del accidente.

Fernández Codazzi, que declaró por más de cuatro horas, afirmó que esa misma tarde Laudelina le confesó a Catalina y luego a José que se había tratado de un accidente de tránsito.

En referencia al episodio que se habría producido en la tarde del 13 de junio de 2024, cuando se retiraban de El Algarrobal, relató que Catalina se enojó con Laudelina por romper el pacto de silencio y le advirtió que podía terminar presa por hablar.

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Fernández Codazzi reconstruyó la versión de Laudelina y, según su testimonio, Loan se habría separado del grupo mientras tomaban naranjas en la tapera y regresó solo a la casa de su abuela.

El abogado afirmó que Caillava y su marido Carlos Pérez estaban alcoholizados cuando salieron del lugar y que llevaban una conservadora con vino.

José Alejandro Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña

Además, dijo que Caillava le habría dicho a Laudelina que llevarían al chico al hospital y luego avisarían a la Policía, mientras ella debía seguir buscando. Laudelina habría sentido miedo porque consideraba a Caillava una persona poderosa.

Durante la audiencia, Laudelina negó a los gritos la versión del accidente, lo que generó un llamado de atención del presidente del tribunal. Su abogada la contuvo mientras escuchaba el testimonio entre lágrimas y gestos de negación. (TN)