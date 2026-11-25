Las ventas en los autoservicios mayoristas y centros de compras mostraron un repunte en septiembre, mientras que los supermercados continuaron rezagados en el mismo mes.

Los datos se desprenden de los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre las ventas de los distintos comercios.

Según se indicó, durante el noveno mes del año las ventas en supermercados sufrieron otra nueva caída contra el mismo mes de 2025, esta vez del 3%. En el acumulado del año, la baja se expandió y cerró los primeros nueve meses del año con una contracción del 2,9%.

De esta manera, el rubro entabló su novena caída consecutiva en las ventas. La última vez que cerró con un aumento había sido en diciembre último, cuando el indicador subió 0,5% interanual.

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En la medición mensual también hubo una contracción del 0,9%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes fueron de $2.453 millones, un incremento del 25% interanual, en tanto que la venta promedio por metro cuadrado (m²) fue de $738.964.

"Carnes" volvió a ser el grupo con el mayor aumento interanual, con un 37,3%, seguido por "Verdulería y frutería" (33,2%), "Indumentaria, calzado y textiles para el hogar" (28,6%) y "Otros" (27,6%).

Respecto a los medios de pago, las tarjetas de crédito continúan abarcando el mayor porcentaje de las ventas totales: recaudaron $997 millones y representaron el 40,7% de los medios de pago.

Tarjetas de débito: $593 millones, el 24,2% de las ventas totales.



Efectivo: $430 millones, el 17,6% de las ventas totales.



Otros medios de pago: $432 millones, el 17,6% de las ventas totales.



El ticket promedio subió 26,4% interanual y alcanzó los $38.059 por compra.

En mayoristas

En septiembre, las ventas en los autoservicios mayoristas cortaron la tendencia negativa y aumentaron 1% interanual. Se cortaron siete meses consecutivos de caídas en el indicador. Se trata de la segunda suba de 2026. La primera había sido anotada en enero (1,3%).

En tanto, el período enero-septiembre mostró un descenso del 2,5%.

A su vez, las ventas cayeron respecto de agosto (-0,5%) y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior.

En este segmento, las ventas totales sumaron $371 millones (+29,2% interanual), con una venta promedio de $398.798 por m².

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos fueron "Verdulería y frutería" (45,4%), "Carnes" (41,2%), "Almacén" (39,1%) y "Lácteos" (35,4%).

En los canales de venta, los pagos con otros medios de pago distintos de los tradicionales (como las transferencias o los cobros con QR) concentraron la mayor parte de las ventas totales, con $124 millones y un porcentaje del 33,6%.

Tarjeta de crédito: $94 millones, el 25,5% de las ventas totales.



Efectivo: $93 millones, el 25,1% de las ventas totales.



Tarjeta de débito: $58 millones, el 15,8% de las ventas totales.

El ticket promedio subió un 33,1% interanual y alcanzó los $48.405 por compra.

En shoppings

Al igual que los mayoristas, los centros de compra volvieron a posicionarse en terreno positivo: las ventas subieron 0,3% interanual en septiembre, aunque el acumulado del año sostiene una contracción del 1,1%.

Respecto a agosto, cayeron 0,8%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo se mantuvo estable, sin variaciones.

Las ventas totales alcanzaron los $582 millones (+19,3% interanual) y la venta promedio por m² fue de $558.364.

De acuerdo con el informe, la región de la Patagonia anotó la mayor suba interanual en sus ventas (+29,5%), totalizando $30.529 millones.