A menos de un mes del inicio del verano, Monte Hermoso transita una etapa de consultas y reservas todavía moderada, con una demanda concentrada principalmente en las fiestas de fin de año y una tendencia creciente a contratar estadías cortas. Así lo describió Federico Blum, empresario inmobiliario y presidente de la Cooperativa Telefónica de la ciudad, quien señaló que el movimiento está condicionado por la situación económica y las expectativas climáticas.

“Ya hace más de un mes que hay consultas y algunas operaciones se han cerrado, pero la demanda que se viene registrando es muy fuerte para fin de año y el resto está muy tranquilo”, explicó en diálogo con Panorama, por LU2.

En cuanto a los valores de los alquileres, indicó que las actualizaciones se ubican entre el 20 % y el 40 %, aunque más cerca del primer porcentaje. Aclaró que la comparación debe hacerse con los precios efectivamente concretados durante la temporada anterior, que tuvo una caída importante en la demanda y también en los valores.

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Para enero, un departamento frente al mar para seis personas puede oscilar entre los 300.000 y los 400.000 pesos diarios, dependiendo de su estado, ubicación y prestaciones. En tanto, una unidad de un dormitorio se consigue por 150.000 pesos, mientras que una cabaña ronda entre los 250.000 y los 300.000 pesos por día.

Respecto del perfil de los visitantes, Blum mencionó que predominan los grupos familiares no demasiado numerosos y las contrataciones por períodos de cuatro o cinco días. Además de Bahía Blanca, principal mercado de cercanía, hay consultas y reservas de distintos puntos del país, como La Pampa, Córdoba, Capital Federal y las provincias patagónicas.

"Hay dos factores que son condicionantes: el económico y el clima", sentenció.

Para el empresario, el último tiene una incidencia cada vez mayor en las decisiones. “La gente, viendo la posibilidad de conocer el pronóstico con anticipación, hace las reservas en el corto plazo. No toma compromisos con mucha anticipación”, sostuvo. También señaló que los pocos fines de semana con buenas condiciones meteorológicas registrados durante la primavera tuvieron un impacto inmediato en la afluencia turística.

Blum consideró que la conveniencia de viajar a Brasil no aparece, por ahora, como un condicionante determinante para Monte Hermoso. "Es diferente turismo y la cercanía con algunos lugares, como Bahía Blanca, te permite acerte una escapada...", respondió.

Por último, reconoció que la oferta de alojamiento creció y mejoró en infraestructura, aunque todavía existen limitaciones en materia de servicios. “Se ha mejorado en calidad, pero no en servicio. En hotelería de cuatro o cinco estrellas todavía estamos lejos”, afirmó.