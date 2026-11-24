La brecha no responde únicamente al volumen procesado, sino a la evolución de las cotizaciones a las que colocan su producción. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

La industria frigorífica de nuestro país enfrenta un escenario complejo caracterizado por una marcada restricción en la oferta de hacienda. No obstante, las consecuencias de esta escasez no se distribuyen de manera uniforme en todo el sector ganadero.

¿De qué se trata? Mientras los establecimientos exportadores aumentaron la faena en un 4 %, las plantas orientadas al consumo doméstico sufrieron una contracción del 17 % debido al estancamiento de los precios locales y la pérdida de poder adquisitivo.

“La menor disponibilidad de vacunos presiona a los frigoríficos argentinos”, admite María Julia Aiassa, analista de mercados ganaderos de la Bolsa de Comercio de Rosario (Rosgan).

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“Sin embargo, el impacto no es homogéneo: mientras las empresas con una fuerte inserción exportadora logran sostener e incluso incrementar sus niveles de actividad, aquellas más dependientes del mercado interno enfrentan una combinación cada vez más compleja de menor volumen y escasa capacidad de absorción por parte de la demanda”, agrega.

“Los datos de faena reflejan con claridad este escenario”, admite.

Entre enero y agosto del presente año, el procesamiento total de la industria frigorífica alcanzó los 8,13 millones de vacunos. Esta cifra representa una disminución de casi el 10 % en comparación con el mismo período del año anterior y constituye el registro de faena más bajo para los primeros ocho meses del año desde 2014.

Detrás de la caída general del 10 % en la faena se esconde una marcada división de comportamientos según el destino comercial de los establecimientos. Por un lado, el segmento exportador se beneficia de una demanda internacional sólida y precios favorables.

María Julia Aiassa, analista de Rosgan.

Al analizar el comportamiento de las 44 firmas adjudicatarias de cupos de exportación bajo la categoría industrias de la Cuota Hilton 2026/27, se observa que en los primeros ocho meses del año procesaron 3,19 millones de cabezas, superando las 3,07 millones registradas en el mismo lapso de 2025. Este grupo logró incrementar su nivel de faena un 4 % interanual.

“En contraposición, las plantas enfocadas en el mercado doméstico registraron un severo retroceso. El resto de la industria procesó aproximadamente 4,94 millones de cabezas en el mismo período, lo que implica una reducción cercana a un millón de animales y una caída interanual del 17 %”, añade.

La disparidad de precios

“La brecha entre ambos sectores no responde únicamente al volumen procesado, sino también a la evolución de las cotizaciones a las que colocan su producción”, sostiene Aiassa.

En el plano internacional, los valores han experimentado una recuperación sustancial. En este mes de agosto, el valor promedio del producto exportado se ubicó en los 5.556 dólares por tonelada, lo que representa un incremento del 26 % respecto a los valores de un año atrás.

“Esta mejora de precios ha permitido a los frigoríficos exportadores absorber una estructura de costos elevados y mantener su nivel operativo”, dice la analista.

“Por el contrario, el mercado interno permanece estancado. El precio de la carne vacuna en el mostrador acumula cinco meses prácticamente sin variaciones, ubicándose muy por debajo del índice general de inflación. Los cuatro cortes relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) promediaron 18.533 pesos por kilo”, indica.

“Esta incapacidad de trasladar los mayores costos de estructura al precio final responde al deterioro en el poder adquisitivo de los hogares, que ha derivado ingresos hacia el pago de servicios básicos”, comenta.

Como consecuencia de esta circunstancia, el consumo vacuno per cápita cayó más de 4,5 kilogramos en el último año. Este volumen fue absorbido de forma parcial por carnes sustitutas de menor valor, como el pollo y el cerdo. En lo relativo al abastecimiento de hacienda en pie, la estabilidad reciente de sus precios ha otorgado un alivio temporal a las plantas.

“Sin embargo, este factor resulta insuficiente para compensar el desbalance provocado por los altos costos fijos operando a bajos niveles de capacidad instalada”, indica.

Reestructuración hacia el comercio exterior

De cara a los próximos años, las proyecciones indican que la combinación de una oferta ganadera reducida y una demanda internacional activa consolidarán la preponderancia del sector exportador en la producción argentina.

“La participación de las exportaciones sobre el total de la carne producida en los primeros ocho meses del año avanzó al 30 %, frente al 25,8 % registrado en el mismo período previo, lo que muestra una trayectoria ascendente”, asegura.

Ante esta transformación estructural, María Julia Aiassa advierte sobre la necesidad de adecuar el funcionamiento de la industria ganadera argentina.

“Se trata de un nivel de participación que obliga a repensar la estructura de la industria y a avanzar en los cambios necesarios, tanto en infraestructura como en materia reglamentaria, para adecuar el sistema a una realidad que ya comenzó a cambiar”, concluye la consultora del Rosgan.