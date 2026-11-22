Desde el municipio de Villarino se continúa trabajando para recuperar el recurso de uno de los principales espejos de agua de la provincia y uno de sus mayores atractivos turísticos en cuanto a la pesca se refiere, como es la laguna Chasicó.

El lugar, referente obligado para los amantes de este deporte, viene atravesando una difícil situación en los últimos años debido a los bajos registros pluviométricos. Si bien en 2025 y 2026 esta situación ha experimentado un vuelco, para ese entonces el incremento de la salinidad del agua ya había devastado el recurso ictícola.

De los entre 15 y 20 gramos de sal por litro de agua necesarios para el nacimiento de nuevos peces, el año pasado se registraban 32 g/l, apenas 3 g/l por debajo del promedio marítimo. En 2024 los números habían sido mucho peores: llegaron a registrarse 55 g/l.

Entonces, al no haber peces, tampoco había pescadores. Para ser una localidad que vive exclusivamente de la actividad turística, el futuro comenzaba a verse oscuro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los reclamos y las gestiones para revertir la situación no tardaron en llegar. La preocupación local era muy grande: varios prestadores y habitantes del balneario Chapalcó, que se encuentra a orillas de la laguna, habían cerrado sus comercios o bien se habían ido de la localidad. El temor era que la sangría no se detuviera.

Con la participación del Conicet y del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense se hicieron estudios y se propuso resembrar la laguna. Por supuesto, para que esto tuviera efecto era necesario que lloviera para que bajara la concentración salina, algo que finalmente ocurrió.

Sobre fin de año pasado, entonces, se sembró una primera tanda de 100.000 alevinos de pejerrey en los distintos afluentes del lago, buscando repoblarlo. Esa primera experiencia fue por demás positiva, al punto que semanas atrás se repitió, y se espera poder hacer una tercera en los próximos meses.

"Ya podemos ver piezas grandes de pejerrey —destacó la presidenta del Ente Municipal de Producción de Villarino, Virginia Fornasier—. En estos momentos estamos en veda, pero ya tenemos algunos ejemplares mayores a los 25 centímetros".

Lo cierto es que el proceso tuvo resultados mucho mejores de lo esperado, solo teniendo en cuenta que se creía que no habría pesca hasta mediados de 2027.

"Una vez que termine la veda, se podrán capturar hasta un máximo de 25 piezas. Por supuesto, realizamos controles para que se cumpla la normativa", sostuvo.

Más allá de las restricciones vigentes, la funcionaria señaló que el balneario nuevamente está recibiendo a muchos pescadores.

"La idea es sembrar lo que más podamos, aprovechando que estamos bien con las condiciones del agua. Creemos que nos va a ir muy bien", manifestó.



Veda

Hasta fin de noviembre se encuentra vigente la veda de pesca en las lagunas de Villarino, una medida destinada a proteger la reproducción y el desove del pejerrey.

Hasta el último día del mes, la pesca deportiva estará permitida únicamente los sábados, domingos y feriados, respetando los límites establecidos para cada espejo de agua: hasta 15 piezas por pescador en Laguna Chasicó y hasta diez piezas en Lago Parque La Salada.

Asimismo, durante todo el período de veda queda prohibida la práctica de motonáutica. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Disposición 483/2019, las embarcaciones con motor fuera de borda podrán navegar a una velocidad máxima de 15 km/h.

Estas medidas, se indicó desde la comuna, buscan preservar el recurso y favorecer el ciclo reproductivo del pejerrey en las lagunas del distrito.