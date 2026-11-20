La DDI de Carmen de Patagones detuvo en la noche de este jueves a una mujer que realizaba venta de cocaína y marihuana mediante la utilización de una menor.

El procedimiento fue aprobado luego de una amplia investigación que comenzó en abril de este año tras una denuncia la 134, indicando que una mujer, identificada como Monica De La Fuente y sus nietos, comercializaban drogas de distinto tipo.

El personal de Prefectura Naval de Carmen de Patagones realizó las tareas de investigación correspondiente y se constató, que efectivamente la adultas y los menores estaban involucrados en la venta de drogas.

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Con la orden pertinente, se llevó efectivo el allanamiento y se secuestraron 39,79 gramos de cocaína, 15,25 gramos de marihuana, dinero, medicamentos para el corte de sustancia, recortes de nylon y dispositivos celulares.

Del análisis de los dispositivos efectuados por Prefectura se pudo determinar que Mónica De La Fuente así como, al menos, de una de sus nietas -de por entonces 17 años de edad- (particularmente cocaína) la vendían, al menos entre el 03/01/2026 al 04/06/2026 en puntos preacordados de la localidad de Patagones, particularmente en el domicilio de la familia González-Moncada ubicado en Julia Dofour al 600 de dicha localidad.

Además se acredito que la sustancia incautada en el allanamiento realizado en junio tenía fines de comercialización.