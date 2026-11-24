Adidas prepara una edición especial para la Selección argentina que tendrá como eje un homenaje al Mundial de 1978, cuando el equipo nacional conquistó su primer título mundial en el torneo disputado en nuestro país.

La nueva indumentaria será presentada durante 2027 y funcionará como una tercera equipación, una categoría que Argentina no utiliza desde 2004.

De acuerdo con los primeros detalles que trascendieron, la camiseta tendrá una base blanca, acompañada por el logotipo de Adidas en azul marino. Además, incorporará el histórico escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizado en 1978, con las tres estrellas que representan los campeonatos mundiales obtenidos por la Selección.

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El diseño buscará recuperar elementos de una etapa emblemática de la historia del fútbol argentino, aunque adaptados a la identidad actual del equipo campeón del mundo.

Por el momento, Adidas no presentó imágenes oficiales ni confirmó todos los detalles de la indumentaria. La expectativa está puesta en conocer cómo será la versión definitiva de una camiseta que combinará historia, identidad y homenaje a una de las conquistas más recordadas del deporte nacional.