Los atletas bahienses tuvieron una destacada actuación en la Copa Nacional de Clubes de Pruebas Combinadas, disputada en San Andrés de Giles, donde Lola Hippener y Lázaro Relmo finalizaron sus respectivas competencias con resultados positivos.

Hippener se quedó con el segundo puesto en pentatlón de la categoría U23, con un total de 2.208 puntos. La atleta registró 10s38 en los 60 metros con vallas, alcanzó los 8,47 metros en lanzamiento de bala, saltó 4,61 metros en largo y 1,28 metros en alto, y completó los 800 metros en 3m 08s 55.

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Por su parte, Relmo finalizó en el octavo lugar del heptatlón de Mayores, con 2.276 puntos. Su resultado tuvo un valor especial, ya que es atleta máster y, entre los representantes de esa categoría que participaron, consiguió la segunda mejor ubicación. Además, afrontó por primera vez una competencia de pruebas combinadas.

En las siete disciplinas, Lázaro registró 8s 42 en los 60 metros llanos, 4,73 metros en salto en largo, 1,36 metros en salto en alto y 9,40 metros en lanzamiento de bala. También marcó 12s 05 en los 60 metros con vallas, superó los 2,40 metros en salto con garrocha y completó los 1.000 metros en 3m 40s 97.

La delegación estuvo acompañada por la entrenadora Flavia Ressia, quien tuvo la oportunidad de compartir una joranda con Javier Sotomayor, una de las máximas leyendas del atletismo mundial, campeón olímpico y dueño del récord mundial de salto en alto.

Si bien la clínica de perfeccionamiento técnico prevista para este lunes estuvo destinada exclusivamente a entrenadores, por lo que participó únicamente Ressia, los atletas ya pudieron encontrarse con el exsaltador cubano durante la actividad desarrollada en San Andrés de Giles.

El encuentro se enmarca en el Encuentro Internacional de Atletismo "El Frontón 2026".