El trabajo de prevención y seguimiento sanitario en los hogares tuvo este año resultados destacados en Bahía Blanca: no se registraron fallecimientos por bronquiolitis y se evitaron 61 internaciones de bebés menores de un año.

Los datos corresponden al balance del programa municipal Casa por Casa, que durante la temporada invernal concretó 1.535 visitas domiciliarias y llegó a más del 62% de la población objetivo.

La iniciativa, desarrollada entre mayo y septiembre en el marco de Bahía Abriga, tiene como principal propósito anticiparse a las enfermedades respiratorias que afectan especialmente a los más chicos durante los meses de frío.

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Para eso, los equipos municipales recorren los hogares, realizan controles y buscan identificar síntomas que puedan requerir atención médica antes de que los cuadros se agraven.

El balance fue presentado por el intendente Federico Susbielles y el secretario de Salud, Federico Bugatti, quienes destacaron el impacto de una estrategia que busca acercar el sistema sanitario a las familias y fortalecer la prevención desde el propio domicilio.

"Cuando algunos se retiran, otros vamos hacia los vecinos. Vamos a seguir trabajando, queremos que nuestros vecinos tengan un sistema de salud cada vez más eficiente", afirmó Susbielles.

Uno de los indicadores más relevantes del relevamiento es que el 90% de los niños visitados tenía sus controles de salud al día.

En tanto, el 10% presentaba algún tipo de sintomatología, una situación que permite dimensionar la importancia de los controles domiciliarios para reconocer posibles problemas y actuar oportunamente.

En materia de inmunización, los equipos detectaron que el 19% de los niños tenía incompleto el calendario de vacunación. A partir de esa información, se continuará con el seguimiento de las familias para facilitar la actualización de las dosis pendientes.

Prevención y acompañamiento familiar

Casa por Casa no se limita a la detección de enfermedades respiratorias. En cada visita, los agentes también revisan las libretas sanitarias, verifican los esquemas de vacunación, brindan información sobre cuidados y promueven hábitos saludables para reducir los riesgos durante el invierno.

El objetivo es intervenir antes de que una enfermedad requiera una atención de mayor complejidad, pero también identificar necesidades sanitarias que, de otro modo, podrían pasar inadvertidas.

"Está destinado a la prevención de enfermedades respiratorias, a la detección temprana de casos que pueden requerir atención médica especializada y a la actualización del calendario de vacunas", había explicado Bugatti al presentar los alcances de la iniciativa.

Para llevar adelante el operativo, el Municipio dispuso más de 120 agentes, organizados en duplas de las secretarías de Salud y Políticas Sociales. Las visitas se coordinan previamente con las familias y están orientadas a alcanzar la totalidad de los hogares incluidos en la población objetivo.

La salud mental, otra problemática

Desde el año pasado, esta estrategia preventiva articula con Hablemos, el Programa Integral de Salud Mental Comunitaria, Consumos Problemáticos y Adicciones.

De acuerdo con el balance municipal, en esta temporada, 453 personas requirieron algún tipo de consejería a través de esta herramienta, ampliando el alcance de una intervención que inicialmente estaba centrada en la salud respiratoria de los bebés.

La incorporación de esta dimensión busca aprovechar el contacto directo con las familias para detectar otras situaciones que necesiten orientación o asistencia.

En ese sentido, Bugatti había anticipado que el relevamiento domiciliario incluiría consultas vinculadas con la salud mental y que los casos que lo requirieran serían derivados al Departamento de Salud Mental.

De esta manera, Casa por Casa amplió su perspectiva de trabajo: además de prevenir enfermedades estacionales y controlar la salud de los más pequeños, se convirtió en una vía de acercamiento a otras necesidades de los hogares.

Los resultados de esta temporada, con 1.535 visitas, 61 internaciones evitadas y ningún fallecimiento por bronquiolitis, constituyen los principales indicadores del programa. El desafío hacia adelante será sostener el seguimiento de las familias alcanzadas, completar los esquemas de vacunación pendientes y extender la cobertura para llegar a la totalidad de la población prevista.

"Seguimos cerca de cada familia, porque cuidar la salud también es estar presentes y llegar a tiempo", concluyó Susbielles.