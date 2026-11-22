El INDEC dará a conocer el martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre. El dato completará el tercer trimestre del año y –aunque ese mes podría mostrar una pequeña mejora– las consultoras anticipan que no alcanzará para revertir la caída del período.

Después de que el PBI retrocediera 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero, una nueva contracción trimestral dejaría a la economía en recesión técnica, mientras el Gobierno se prepara para llegar al año electoral con un tímido desempeño económico.

Las estimaciones privadas anticipan ese escenario. Equilibra proyectó una mejora del 0,5% en septiembre, pero calculó que la actividad del tercer trimestre quedaría 2,6% por debajo del segundo. Orlando J. Ferreres & Asociados estimó una recuperación mensual de apenas 0,1% y una caída trimestral del 1,2%.

Los últimos datos oficiales muestran que la economía cayó 1,7% interanual en agosto, mientras que la serie desestacionalizada registró una mejora de apenas 0,1% respecto de julio.

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En los primeros ocho meses del año, la actividad acumuló un crecimiento del 1,2% interanual, según el INDEC.

Más allá del desempeño puntual de algunos sectores, la foto general aparece como una de las principales alertas para el Gobierno, el mercado y los propios votantes.

Los sectores que han mostrado un buen desempeño económico -como energía y minería- no son intensivos en generación de empleo. En cambio, las actividades con mayor incidencia en el mercado laboral registran retrocesos: en agosto, la industria manufacturera cayó 3,2% interanual, el comercio retrocedió 3,5% y la construcción 2,5%, mientras que explotación de minas y canteras creció 11,1%, según los datos del INDEC.

Los analistas definen este comportamiento como una K, con sectores que crecen y otros que, paralelamente, retroceden. El desempeño de los sectores estrella no alcanza para compensar la caída de buena parte de la economía real.

Un reciente informe de MacroView le puso números a este comportamiento: según su análisis, el agro, la energía y la minería explican -prácticamente- todo el crecimiento de la actividad, a pesar de representar apenas el 15% de la economía. El 85% restante permanece estancado o en retroceso, con actividades que llegan a niveles más bajos que en 2023.

En este contexto, el desempeño previo al año electoral se ubica muy por debajo de lo previsto a comienzos de 2026.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central a partir de las proyecciones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras, estimó en enero que el crecimiento alcanzaría el 3,2% durante 2026.

Sin embargo, esa estimación fue recortándose a lo largo del año.

Solo entre septiembre y octubre, los analistas pasaron de proyectar un crecimiento del 1,5% al 0,7%.

La última estimación representa una reducción de 2,5 puntos porcentuales respecto de enero y también se encuentra muy por debajo del 5% de crecimiento contemplado en el Presupuesto 2026.

Este retroceso también se refleja en otras variables. El último dato de desempleo mostró que la desocupación alcanzó al 7,9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2026.

La situación también aparece entre las principales preocupaciones de los argentinos: según la última encuesta de la Universidad de San Andrés, la falta de trabajo encabeza el ranking con el 41% de las menciones, seguida por los bajos salarios con el 36%.

Ese malestar podría trasladarse al clima electoral. Los analistas advierten que, sin una recuperación del consumo, la inversión y el empleo, será difícil que la mejora de pocos sectores se traduzca en un optimismo generalizado.

La debilidad de la actividad económica aparece como uno de los desafíos que enfrentará el Gobierno en los meses previos a las elecciones.

Aunque el oficialismo reconoce que la actividad no evolucionó como esperaba, atribuye parte de la desaceleración al contexto internacional.

El propio Banco Central señaló que la caída del segundo trimestre respondió tanto a un escenario externo menos favorable como a la normalización de la producción agropecuaria después de cosechas récord.

El próximo dato podría confirmar lo que las estimaciones privadas anticipan: la economía argentina habría entrado en recesión, con una foto donde los sectores que lideran el crecimiento aún no logran impulsar una recuperación generalizada. (NA)