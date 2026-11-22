De cada $100 que un consumidor paga por un alimento en un pequeño comercio de la Ciudad de Buenos Aires, $39,80 corresponden a impuestos. En el resto del país, esa cifra asciende, en promedio, a $42,20. La diferencia tiene su origen en la estructura tributaria de la Argentina y en la cantidad de impuestos que se acumulan desde la fabricación de un producto hasta que llega a manos del consumidor.

La particularidad de la Capital Federal es que tanto sus habitantes como las empresas radicadas en el distrito tributan a dos niveles de gobierno: el nacional y el porteño. En las provincias, en cambio, a los impuestos nacionales y provinciales se suman las tasas municipales.

Esta diferencia tiene consecuencias directas sobre el bolsillo. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), ante un mismo precio libre de impuestos, un producto resulta más caro en el interior del país que en CABA por efecto de la carga tributaria.

Aunque los impuestos nacionales, como el IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, tienen la misma incidencia, las diferencias en el peso de Ingresos Brutos y las tasas municipales generan una brecha que también varía según el tamaño de los establecimientos comerciales.

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Cómo cambia la carga impositiva según el comercio

En los grandes comercios, la proporción del precio de los alimentos que corresponde a impuestos es todavía mayor, según el IARAF. En la Capital Federal alcanza el 41,5%, mientras que en el resto del país se ubica en un promedio del 43,1%.

Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño del comercio, se reduce la brecha tributaria entre CABA y las demás jurisdicciones. Esto se debe a que Ingresos Brutos tiene una mayor incidencia en los grandes establecimientos porteños: representa el 8,5% del precio final de un alimento, frente al 7,8% en el interior.

Las tasas municipales, por su parte, también ganan peso en los precios de los alimentos fuera de la Ciudad. Mientras que en los pequeños comercios representan el 1,5% del importe que paga el comprador, en los grandes establecimientos esa proporción asciende al 2,3%.

La carga tributaria sobre las bebidas sin alcohol

La carga impositiva sobre el consumo se incrementa en el caso de las bebidas sin alcohol, que además están alcanzadas por impuestos internos nacionales.

Es precisamente en la venta de estos productos en pequeños comercios donde se registra la mayor diferencia tributaria entre la Capital Federal y el resto del país. Los impuestos representan el 40% del precio que paga un consumidor porteño, frente al 42,7% que afronta, en promedio, un comprador en el interior.

En los grandes establecimientos del país, en tanto, los tributos llegan a representar el 43,7% del precio final de una bebida sin alcohol, la proporción más elevada entre los casos analizados. En la Ciudad de Buenos Aires, esa incidencia es del 41,5%. (con información de TN)