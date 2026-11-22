Con la organización de Ecos Diarios, dataPORTUARIA y El Cronista, Quequén será escenario el próximo 10 de diciembre de “Horizonte Portuario 2040”, un congreso internacional de estrategia y futuro portuario que reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de los principales puertos públicos bonaerenses, empresas, cámaras empresariales, organizaciones gremiales y especialistas del sector marítimo y logístico.

La actividad se desarrollará entre las 8 y las 17.35 en la sede de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales (CABC), con un cupo previsto de 100 participantes. La propuesta busca abrir un espacio de discusión sobre qué puertos necesitará el país en los próximos años y cuáles serán las políticas públicas, inversiones y herramientas tecnológicas necesarias para sostener su competitividad.

La elección de Quequén como sede está vinculada con el crecimiento de Puerto Quequén y su papel en la salida de la producción agroexportadora del sudeste bonaerense. Según los datos incluidos en el programa, durante 2025 operó más de nueve millones de toneladas y atendió 370 buques, alcanzando el mayor movimiento de su historia. También se destaca la profundidad de 50 pies de su canal de acceso, que permite la salida directa a mar abierto.

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Seis paneles para discutir el sistema portuario

La apertura institucional, prevista entre las 9 y las 9.30, contará con la participación de Gabriel Gavarrino, gerente Operativo de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales; el intendente de Necochea, Arturo Rojas; el juez federal Bernardo Bibel y Mario Goicoechea, integrante del comité organizador.

El primer panel, denominado “Puertos públicos y comunidad”, reunirá al presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Ernesto Povilaitis; al titular del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; a la presidenta del Consejo Portuario Argentino y del Puerto de San Nicolás, Cecilia Comerio; y a Andrea Cáceres, representante del área de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. El debate estará centrado en los modelos de gestión de los puertos públicos y en la relación que deben construir con las ciudades donde funcionan.

A continuación, el panel “Políticas de Estado” abordará las estrategias marítimas y portuarias, las políticas públicas y las perspectivas internacionales sobre el rol estatal en la planificación. Tendrá como expositor principal a Ricardo J. Sánchez, codirector de la Cátedra Kühne de Logística de la Universidad de los Andes y especialista en economía portuaria e infraestructura. También participará Juan Cruz Lucero, subsecretario de Asuntos Portuarios bonaerense.

El tercer espacio, “Agronegocios y puertos”, pondrá el foco en la competitividad agroexportadora, los mercados internacionales, las terminales y los trabajadores. Participarán Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Pablo Hugo Palacio, secretario general de URGARA; y Gustavo Figuerola, CEO de Terminales Río de la Plata / DP World.

Infraestructura, comercio exterior e integración regional

La actividad de la tarde comenzará con el panel “Infraestructura y tecnología”, dedicado al dragado, las operaciones, las obras y la innovación tecnológica portuaria. Los expositores serán Marcelo Persichini, representante técnico de Jan De Nul; Sandra Acuña Camargo, vicepresidenta de Serman y Asociados; y Ernesto Klocker, especialista en ciberseguridad portuaria de TecPortOne.

En paralelo se desarrollará la firma del Acta de Compromiso Institucional del Plan Quinquenal y Estratégico de Puerto Quequén. Participarán representantes de la Escuela de Posgrado de Agronegocios de la UBA, el Consorcio de Gestión, cámaras empresariales, instituciones vinculadas con el puerto y autoridades. La actividad tendrá una conferencia de prensa posterior.

El quinto panel estará dedicado al “Comercio exterior y desarrollo regional”. Allí se analizarán la producción, la logística, la navegación y la competitividad del comercio exterior. Los disertantes serán Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC; Alfonso Mingo Jozami, gerente general del Centro de Navegación; y el intendente Arturo Rojas, quien tendrá a su cargo la última exposición del bloque.

El cierre de los paneles estará reservado al proyecto “Los tres nodos del desarrollo regional”, que propone articular a Tandil, Necochea/Quequén y Mar del Plata como puntos complementarios de una estrategia productiva común. La agenda incluye conectividad, ferrocarril, infraestructura, turismo, tecnología y articulación entre municipios, universidades y sector privado. El programa prevé la exposición de un representante de los intendentes del sudeste bonaerense, cuyo nombre todavía no está consignado.

La jornada finalizará con las conclusiones de los medios organizadores: Mario Goicoechea, por dataPORTUARIA; Agustín Barletti, por El Cronista; y Sebastián Ignacio, por Ecos Diarios. Para las 20.30 está prevista una cena de cierre destinada exclusivamente a disertantes, auspiciantes e invitados especiales.

Un homenaje y tres recorridos por el puerto

Además de las exposiciones, el congreso incluirá un homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Durante el intervalo institucional habrá palabras de reconocimiento, el testimonio de un veterano y la entrega de una distinción conmemorativa a la Comisión Directiva del Centro de Veteranos.

La propuesta continuará el viernes 11 de diciembre con tres visitas técnicas para conocer distintas instalaciones y operaciones de Puerto Quequén. La primera será a Terminal Sitio 0, donde se recorrerá el proceso de una terminal agroexportadora, desde el ingreso del camión hasta la carga del grano en la bodega del buque. El programa destaca sus 271 metros de muelle, una capacidad de acopio de 126.000 toneladas y un ritmo de embarque de 2.400 toneladas por hora con dos cintas transportadoras.

La segunda visita será a CIPSA, donde se conocerá el avance del Complejo Industrial y Pesquero, una inversión estimada en 10 millones de dólares que contempla un nuevo muelle de 160 metros y una futura planta de procesamiento y frío. El programa prevé la finalización del muelle para 2027.

El tercer recorrido será una navegación por el canal de acceso, el antepuerto y la zona de maniobras. Desde el agua se podrán observar las escolleras, los sitios de atraque, los buques en operación y los trabajos de dragado y mantenimiento. El canal cuenta con 50 pies de profundidad desde 2019.

La inscripción es previa y el cupo está limitado a 100 personas. El programa y las condiciones de participación pueden consultarse en www.horizonteportuario.com. La organización está a cargo de Ecos Diarios, dataPORTUARIA y El Cronista, con la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales como sede del encuentro.