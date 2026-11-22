El municipio informó cómo funcionará el esquema de servicios locales, en el marco del feriado nacional dispuesto para este lunes en conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional.

De acuerdo al reporte comunal, así serán las prestaciones a lo largo de este 23 de noviembre:

Transporte público: las líneas circularán con frecuencias de días domingo. Por más consultas, se puede visitar la web www.gpsbahia.com.ar

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Recolección de residuos: se desarrollará en forma normal.

Hospital Municipal: de 8 a 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio: la administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).

Estacionamiento medido y pago: no se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales: sin atención al público.