Se negaron a declarar en la fiscalía las tres personas detenidas en las últimas horas y acusadas de comercializar drogas en Carmen de Patagones y Punta Alta, informaron fuentes oficiales.

Los imputados, un hombre y dos mujeres, fueron arrestados durante procedimientos relacionados con dos causas que investiga la UFIJ N° 19, a cargo del doctor Mauricio Del Cero.

La primera en ser indagada fue Mónica De La Fuente, quien está imputada de vender cocaína y marihuana en la localidad maragata mediante la utilización de una menor.

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La sospechosa manifestó en la sede del Ministerio Público su decisión de guardar silencio y no contestar preguntas.

La investigación comenzó en abril pasado, tras una denuncia a la línea 134 sobre la presunta actividad ilegal.

En junio pasado la policía allanó su vivienda y secuestró estupacientes, teléfonos celulares y otros elementos.

Del análisis de los dispositivos efectuados por Prefectura se pudo determinar que De La Fuente, así como, al meno una menor de 17 años, habrían comercializado, al menos entre el 3 de enero y el 4 de junio de este año, sustancias en distintos puntos de Patagones.

También callaron

Idéntica decisión adoptó frente al fiscal Del Cero la pareja detenida ayer a la mañana durante un allanamiento llevado adelante en una vivienda ubicada en la zona de Villa Rosario.

Fuentes judiciales explicaron que Gastón Exequiel Rivas y Karen Yoseli se ampararon en su derecho de guardar silencio y decidieron no declarar.

Ambos fueron arrestados durante un procedimiento realizado por efectivos de la comisaría Cuarta en Tarapacá al 200.

La investigación comenzó a principios de año, a partir de varias denuncias anónimas señalando que en la casa allanada vendían estupefacientes.

Al igual que en el otro caso, los elementos hallados en allanamientos anteriores arrojaron pruebas que sirvieron para que la Justicia de Garantías ordene las detenciones.