Un hombre de 42 años fue aprehendido durante la tarde de este viernes en Ingeniero White, acusado de amenazar de muerte a su pareja mientras la intimidaba con un arma blanca.

El procedimiento se realizó alrededor de las 16.30, en una vivienda ubicada en Guillermo Torres al 3400, luego de un llamado que alertó al personal policial sobre un conflicto de pareja.

Los efectivos del Comando de Patrullas entrevistaron a una mujer de 34 años, quien manifestó que su pareja la había amenazado de muerte mientras empuñaba una cuchilla. Según dijo, posteriormente el hombre había guardado el arma dentro de uno de los bolsos que llevaba consigo.

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Los uniformados identificaron al acusado, quien se encontraba en la vereda con varios bolsos. Durante una requisa realizada en presencia de una testigo, encontraron dos cuchillas tipo carnicero, de 30 y 20 centímetros de hoja, que fueron secuestradas.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido e imputado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma blanca.

Interviene la UFIJ Nº 15 del DJBB, en tanto las actuaciones están a cargo de la Comisaría Tercera.