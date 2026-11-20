El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 21 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.

En la mañana tendremos tiempo fresco a templado. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido tornándose inestable con chaparrones y tormentas dispersas. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste rotando al Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.

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La noche será fresca e inestable, se estima para media noche una temperatura de 15 grados centígrados.