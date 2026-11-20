El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 21 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 21 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.
En la mañana tendremos tiempo fresco a templado. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo cálido tornándose inestable con chaparrones y tormentas dispersas. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste rotando al Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.
La noche será fresca e inestable, se estima para media noche una temperatura de 15 grados centígrados.