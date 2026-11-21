Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Si bien no es su fuerte, Muchos profesionales de la arquitectura son diseñadores, tanto de edificios como de elementos que hacen a la vida cotidiana.

Eso ha llevado a muchas firmas de primer nivel a contratarlos para que diseñen sillas, mesas, joyas, lámparas y, en un rubro acaso más singular, relojes.

Ahora, la firma suiza Cauny ha contratado al arquitecto norteamericano Steven Holl (1947), quien ha dado respuesta con la composición cromática The Sculpture Watch. Holl tomó como punto de partida un reloj diseñado por Alvaro Siza para esa misma firma, reinterpretándolo desde su propio universo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La acuarela y la escultura constituyen la principal referencia de la propuesta. Según explica Holl, “el tiempo se marca de una manera personal y cada momento constituye una experiencia policromática. En este caso el color transforma la duración en visual y subjetiva; mientras que su fragilidad nos recuerda que es una experiencia humana de la duración.

Esta idea se materializó en una composición de volúmenes entrelazados, un campo cromático en que se experimenta visualmente. La combinación de colores y formas propone una lectura próxima a los ritmos y las variaciones de la naturaleza.

Todas las horas

La colección forma parte de la serie “The Architects of time”, donde Cauny desde 2023 invita a arquitectos a diseñar relojes pulsera.

Álvaro Siza Vieira (1933) diseñó, según explicó, "un reloj que parece un reloj, de la misma manera que una silla debería parecer una silla. Porque lo nuevo no tiene por qué ser una agresión".

El arquitecto español Rafael Moneo (1937) presentó un reloj cuadrado que alude a las horas asociadas a las actividades cotidianas, “no a una mera sucesión de momentos”.

El portugués Eduardo Souto Moura (1952) lo planteó con líneas sencillas y proporciones equilibradas. “Un reloj debe dar la hora, pero también puede ser bello al hacerlo”.

Finalmente, el japonés Tadao Ando (1941) lo definió con la forma de una manzana verde, su símbolo de juventud. Su pieza sugiere que la vida debemos vivirla con la esperanza y valentía que definen la juventud, «como un movimiento del corazón».