Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El Puerto de Bahía Blanca profundiza su vínculo con el sistema educativo y apuesta a consolidar una política de formación que permita incorporar la identidad de la ciudad-puerto a las aulas. Lo que comenzó como una iniciativa para acercar a los estudiantes a la actividad portuaria se transformó en un proyecto de mayor alcance, que ya capacitó a más de 600 docentes y llegó a más de 6.000 estudiantes desde su puesta en marcha.

El Campus Portuario es una de las principales herramientas de ese proceso. A través de capacitaciones destinadas a educadores de distintos niveles, el Consorcio de Gestión del Puerto y la Jefatura de Educación de la Región N° 22 trabajan para que los contenidos vinculados con la producción, la historia, la sociedad y el ambiente portuario formen parte de las propuestas pedagógicas de las escuelas.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos; el Jefe de Relaciones Institucionales y docente de los cursos, Claudio Conte; y el inspector jefe de Educación de la Región 22, Claudio Martini, destacaron el crecimiento de la matrícula y coincidieron en la importancia de sostenerla en el tiempo.

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"Lo que queríamos era diseñar una herramienta formativa para los docentes. El primer desafío fue transformar un paseo náutico en una salida educativa y para eso necesitábamos darles herramientas para que pudieran trabajar en el aula antes y después de la navegación", señaló Santiago Mandolesi Burgos.

El presidente del CGPBB remarcó que el objetivo también es generar una conciencia de pertenencia entre los chicos y que puedan reconocerse como parte de una ciudad portuaria.

"Para cuidarla primero hay que conocerla. El puerto no solamente representa una actividad productiva, sino también es un espacio de oportunidades laborales y de desarrollo para las próximas generaciones", amplió.

"Es importante que los chicos de quinto y sexto año conozcan hacia dónde se desarrolla el puerto, cuáles son las inversiones que están por llegar, para qué sitios va a crecer y qué posibilidades laborales ofrece. El puerto siempre fue un lugar de oportunidades y lo sigue siendo. Por eso queremos que los jóvenes conozcan todo ese potencial y puedan verlo también como una alternativa para su futuro", sostuvo.

En esa línea, Mandolesi Burgos consideró que el crecimiento del proyecto demuestra que la decisión de comenzar por las escuelas fue acertada.

"El puerto tuvo muchas experiencias en la rama educativa, pero esto que estamos haciendo ahora acompaña más naturalmente el proceso educativo. No podíamos arrancar por una diplomatura si los sectores de base no tenían la información necesaria", explicó.

Un proyecto que no para de crecer

Claudio Martini, en tanto, describió el nacimiento del Campus Portuario como "una suma de voluntades" y recordó que inicialmente las ideas estaban dispersas, hasta que se logró integrarlas en un proyecto educativo más amplio.

"Son las pequeñas historias que se transforman en grandes historias. Cuando Claudio Conte me contó las ideas que tenía enseguida encarnamos un proyecto integral. Hubo un sí desde el primero momento desde el Consorcio y la tarea se facilitó. Y hubo un equipo que decidió invertir gracias a una línea de trabajo que nació con Federico (Susbielles) y se extendió con Santiago (Mandolesi Burgos) en la figura de ciudad-puerto. A partir de esta buena idea se empezó a apuntar a la docencia y a los 80 mil estudiantes que tenemos en la ciudad", afirmó.

"Había que convertir una decisión política del Consorcio en una política de trabajo conjunto. Bahía se desarrolla productivamente y va a generar una sociedad más inclusiva y más potente a través de su puerto", reveló.

Martini destacó que el trabajo se organizó a partir de tres grandes ejes, que son "El puerto y su gente", "El puerto y la producción" y "El puerto y el ambiente".

“En sus comienzos, el Campus Portuario estuvo destinado a docentes del nivel secundario. Con el tiempo, la propuesta se amplió y sumó el primario y el inicial, con el objetivo de acercar la identidad portuaria a estudiantes de distintas edades. En este año lo pudimos acercar también a quienes se desempeñan en áreas de formación técnica”, aseguró.

"En este círculo virtuoso nadie pensó que iba a tomar la dimensión que tomó. No para de crecer en cantidad y en calidad", resaltó.

Según los datos actualizados, ya se superaron los 600 docentes capacitados, entre maestros, profesores, directores, bibliotecarios y preceptores. Además, durante este año la propuesta de formación técnica cuenta con 90 participantes.

"Hay un montón de colegas que le ponen mucho amor a lo que hacen. Varios docentes nos preguntan qué es lo que viene y en eso tenemos que permitirnos seguir soñando. El nivel superior, los formadores de formadores y también podría ser una diplomatura", resaltó.

"Los docentes tienen presencialidad, tienen virtualidad y rinden examen. Se arma un proyecto final que luego el docente lo aplica a sus estudiantes y es evaluado por los profesionales", contó.

Martini dijo que detrás de las propuestas hay un equipo de más de 20 docentes y especialistas, cuya actividad es coordinada por la profesora Denise Moschetti.

"Participan profesionales de distintos niveles educativos, especialistas en diseños curriculares, historiadores y representantes de instituciones culturales vinculadas con la historia y la actividad portuaria. Es una gran satisfacción observar el crecimiento alcanzado desde la puesta en marcha de las primeras experiencias y, también, es importante incorporar contenidos locales a la formación de los docentes", dijo.

"Muchos educadores se inscriben incluso cuando no necesitan el puntaje que otorga la capacitación. Eso te da la pauta de que el contenido vale; no es gente que viene solamente a buscar puntaje. Lo importante es ver que acá prevalece el contenido", puntualizó Martini.

Las capacitaciones combinan instancias virtuales y presenciales, recorridos por distintos sectores portuarios y encuentros con especialistas. Para aprobar, los participantes deben presentar un proyecto final que luego puedan aplicar con sus propios estudiantes.

"Es hermoso participar de la exposición de los trabajos y ver la creatividad, lo mucho que trabajaron y el entusiasmo que reluce. Realmente te emociona", sintetizó.

De lo folletos a las clases

Claudio Conte, docente y creador del proyecto, mencionó cómo fueron los primeros pasos para buscar volcar a la enseñanza las bondades del puerto.

"Estuvimos convencidos desde el primer momento. Desde que empezó a funcionar el Consoricio siempre hubo demanda del sector educativo en cuanto a información; pero una demanda insatisfecha porque se trataba de una temática donde no se podía aplicar bibliografía porque no existía demasiada información. Estaba en las maestras la inquietud de hablar del puerto con ganas de hacer cosas, pero lo único que le podíamos dar era un folleto comercial; y eso recién a partir del año 1993. Le otorgábamos lo que podíamos con el presupuesto de aquella época", reveló.

"Tampoco estaba la convicción en la gente de que Bahía se había transformado en una ciudad portuaria. Es que la gente creció y se desarrolló separada de este territorio cercano al mar. Por eso se pensó en empezar por los más chicos, en educarlos para que crezcan conociendo y queriendo al puerto para que dentro de unos años se logre revertir esta separación que hubo", resaltó.

Conte destacó que la capacitación está avalada por la Provincia y otorga puntaje docente. También puso el acento en el interés que despierta la iniciativa entre los educadores.

“Una vez que le ven la punta al ovillo, no lo sueltan y profundizan cada vez más. El curso también lo hacen docentes que no necesitan puntaje, al igual que directores, bibliotecarios y preceptores. Esto da una pauta del valor del contenido. No se trata de gente que compra puntaje; acá el puntaje se gana de acuerdo con el contenido, que es lo que prevalece. Es hermoso participar de la exposición de trabajos en el examen final. La creatividad realmente asombra porque está avalada por un gran esfuerzo”, expresó.

Precisamente, para Conte, uno de los desafíos centrales es que la iniciativa quede institucionalizada.

"Esto vino para quedarse. Tiene que quedar en el Consorcio y en el sistema educativo. Haber logrado que sea un curso reconocido, con puntaje, y que el puerto sea oferente, y tenga un lugar dentro de la estructura institucional, nos va a dar la continuidad necesaria para pensar en los próximos cinco o diez años", sostuvo.

También destacó que la experiencia despertó el interés de otros puertos de la provincia de Buenos Aires, que consultaron por el funcionamiento del modelo.

Más de 6.000 chicos ya conocieron el puerto

El trabajo con los docentes se complementa con los programas destinados directamente a los estudiantes, entre ellos "Mi Puerto" y "Mi Puerto, Mi Futuro", que permiten conocer las instalaciones, la actividad productiva y el entorno natural del estuario.

Desde el inicio de estas iniciativas, más de 6.000 estudiantes participaron de las actividades. Dentro de ese universo, unos 3.800 corresponden a alumnos del último año de secundaria, que forman parte de propuestas destinadas a conocer la actividad portuaria y las oportunidades laborales que ofrece el sector.

Santiago Mandolesi Burgos remarcó que estas experiencias permiten descubrir aspectos del estuario que buena parte de la población desconoce.

"Es muy poca la gente que tiene la posibilidad de navegar y conocer la flora y la fauna que tiene el estuario. Hace poco se fotografiaron delfines y mucha gente no sabía que había delfines en la ría. Es muy bueno que los chicos conozcan la ría, el desarrollo del puerto, qué tipo de inversiones hay, hacia dónde va a crecer y cuáles son las posibilidades de trabajo existentes", comentó.

"Los puertos, durante mucho tiempo, estaban alejados de las ciudades. Hubo una vuelta de página en este tema y el puerto de Bahía Blanca lo viene haciendo muy bien desde hace un tiempo. Se hizo un enfoque hacia la educación pensando en los chicos y otorgando herramientas a los docentes para que el puerto vuelva a ser un lugar de oportunidades", señaló.

Conte, en tanto, mencionó la presencia de lobos marinos y otras especies que forman parte del ecosistema local y que permiten abordar contenidos ambientales desde una experiencia directa. El impacto no termina cuando los chicos regresan a sus casas. Según dijo, muchos estudiantes les transmiten a sus familias lo que vivieron y generan el interés de sus propios padres por conocer el puerto y navegar por la ría.

"Hay muchos padres que vienen a querer navegar porque sus hijos fueron con la escuela, volvieron encantados y les contaron lo que hicieron. Los chicos también traen a los padres", resaltó Conte.

La experiencia también comienza a reflejarse en otras expresiones culturales y, en tal sentido, Martini mencionó como ejemplo la obra "Puerto Esperanza", vinculada con el puerto bahiense y seleccionada para representar a la ciudad en el Pre Cosquín.

"Que el puerto termine en Cosquín era impensado. Cuando hay mucha inversión, se buscan los mejores y se cree en el producto, es un éxito. No te pido que creas, te pido que veas", expresó.

El equipo de trabajo también cuenta con la participación de Laura Trapani, Luciana Barragán, Rosana Pastizzo, Mariela Lezzieri y Leandro Luci, por parte del Consorcio de Gestión del Puerto, quienes forman parte de la organización y el desarrollo del Campus Portuario.

Con nuevas capacitaciones, proyectos artísticos y más recorridos educativos, el Puerto de Bahía Blanca busca consolidar una política que trascienda las visitas y los cursos. La apuesta es que las nuevas generaciones conozcan el lugar donde vive y trabaja buena parte de la comunidad, comprendan su importancia productiva y ambiental y puedan reconocerlo también como un espacio de oportunidades para su futuro.